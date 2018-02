Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Québec investissent 500 000 $ dans Vumetric







Faits saillants

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Québec accordent un prêt non garanti de 500 000 $ à Vumetric pour soutenir sa croissance et accroître sa commercialisation.

Vumetric est une société dont le principal champ d'expertise est la cybersécurité et les tests d'intrusion.

Vumetric mise sur l'augmentation générale des demandes en matière de cybersécurité ainsi qu'à l'exportation de son expertise à l'étranger.

L'entreprise est bien positionnée pour accélérer sa commercialisation et ses nombreux clients d'envergure lui donnent une excellente crédibilité.

QUÉBEC, le 2 fév. 2018 /CNW Telbec/ - Les Fonds régionaux de solidarité FTQ Québec investissent 500 000 dollars dans Vumetric, une entreprise de cybersécurité qui possède des bureaux d'affaires à Québec et à Montréal.

Ce prêt est destiné à accroître la commercialisation de Vumetric, dans un marché qui connait une forte croissance. Les entreprises comprennent de plus en plus le coût inhérent aux cyberattaques et la nécessité de se protéger adéquatement, ce qui entraîne une demande accrue pour les services et solutions en matière de cybersécurité.

Avec plusieurs centaines de projets de cybersécurité à son actif, Vumetric se positionne parmi les entreprises les plus respectées dans son secteur d'activités. Les services offerts par Vumetric incluent notamment les audits de sécurité et tests d'intrusion ainsi que différents services d'impartition en cybersécurité.

Citations

« Vumetric a fait preuve de vision en se positionnant depuis 10 ans dans un créneau prometteur qui connait une très grande effervescence. La notoriété établie grâce aux clients d'envergure desservis ainsi que l'expertise acquise sont des éléments déterminants qui contribuent à leur réussite. Cette entreprise innovante affiche à la fois une croissance soutenue ainsi qu'une forte rentabilité et les dirigeants de Vumetric entendent saisir toutes les opportunités qui découlent de la sensibilité accrue des entreprises pour tout ce qui concerne la sécurité informatique. »

Jean Roy, directeur régional, Fonds régionaux de solidarité FTQ - Québec et Chaudière-Appalaches

« Depuis 2014, nous avons réussi à plus que doubler notre nombre de clients, ce qui témoigne du potentiel de croissance pour les prochaines années du marché associé à la cybersécurité. Peu importe leur taille, les entreprises sont vulnérables en ce qui a trait à la protection de leurs données et doivent être proactives dans la gestion des cyber-risques. Vumetric a su se positionner comme un leader en proposant des services et solutions offrant des réponses concrètes aux enjeux de cybersécurité actuels. Le volume de contrats récurrents avec des clients d'envergure est d'ailleurs en forte croissance, illustrant l'efficacité et la pertinence de notre offre spécialisée en matière de cybersécurité. »

Patrick Chevalier, président-directeur général, Solutions Vumetric

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Depuis plus de 20 ans, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec. Créés en 1996 et partie intégrante du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux ont investi 697 M$ dans 1 095 projets. À travers ces investissements, ils ont contribué à créer, maintenir ou sauvegarder près de 39 400 emplois.

À propos de Vumetric

Vumetric est une entreprise indépendante spécialisée en cybersécurité. Avec plusieurs centaines de projets à son actif et la récurrence des mandats confiés, Vumetric a fait ses preuves auprès de sociétés et d'organismes de toutes tailles. Depuis 2007, Vumetric se démarque grâce à sa vision pragmatique, son expertise de haut niveau et ses solutions de cybersécurité novatrices.

