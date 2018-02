JA Solar forme un partenariat avec Manitu Solar afin d'étendre sa présence sur les marchés de l'Europe de l'Est







PÉKIN, 2 février 2018 /PRNewswire/ -- Le 25 janvier 2018, JA Solar Holdings Co., Ltd. (JASO) (« JA Solar »), l'un des plus gros fabricants de produits solaires au monde, a annoncé qu'elle avait formé un partenariat avec Manitu Solar, un des principaux distributeurs de panneaux photovoltaïques (PV) en Hongrie pour étendre son influence vers les marchés de l'Europe de l'Est. Selon les termes de l'accord de partenariat, Manitu Solar distribuera les modules solaires de JA Solar.

Fondée en 2010, Manitu Solar se consacre à fournir des produits solaires de niveau 1 et jouit d'une solide expérience dans le développement de projets montés au sol ou sur toit. De plus, Manitu Solar a développé un vaste réseau de distribution avec plus de 300 entreprises locales en aval. En tant que membre fondateur de MANAP (l'association hongroise de l'industrie photovoltaïque) et membre clé de Polska PV, Manitu Solar est l'une des plus importantes entreprises du secteur solaire dans les marchés de l'Europe de l'Est.

M. Norbert Nagy, PDG de Manitu Solar a commenté : « Manitu Solar travaille exclusivement avec des fournisseurs mondiaux de niveau 1 pour fournir à nos clients la meilleure qualité de produits et de service. JA Solar a été reconnue pour ses modules solaires à haute efficacité de conversion et à rendement et fiabilité élevés. Leur philosophie d'entreprise est hautement compatible avec la nôtre. Nous croyons que notre coopération accélèrera le déploiement de l'énergie verte en Hongrie et dans d'autres pays de l'Europe de l'Est. »

M. Cao Bo, vice-président de JA Solar, a déclaré : « Ja Solar représente approximativement 10 % du marché solaire au niveau mondial. Nous avons plus de 20 bureaux et installations régionaux dans le monde, fournissant des produits solaires à plus de 100 pays. Nous avons hâte d'établir un partenariat à long terme avec des distributeurs partageant une vision similaire afin de continuer à promouvoir le développement de l'énergie verte à un niveau mondial. »

