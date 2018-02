Investissement de 395 000 $ dans le Centre-du-Québec - Les aires de jeux extérieurs prennent le virage numérique grâce à l'Atelier Go-Élan







BÉCANCOUR, QC, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise du Fonds de diversification économique du Centre?du?Québec et de la Mauricie, une contribution financière de 197 500 $ à l'entreprise Atelier Go-Élan pour soutenir la réalisation de la première phase de son projet d'investissement, laquelle est évaluée à 395 000 $.

L'initiative vise la conception d'une nouvelle structure de jeux extérieurs, qui incorporera un jeu électronique également mis au point par l'entreprise et destiné aux marchés québécois et internationaux. Elle permettra également la création de cinq emplois dans la région du Centre?du?Québec.

Le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« La croissance des PME québécoises, notamment celles du Centre?du?Québec, est l'une des priorités de notre gouvernement. À ce titre, nous déployons tous les efforts nécessaires, entre autres par l'entremise du Fonds de diversification économique du Centre?du?Québec et de la Mauricie, pour appuyer les entrepreneurs dans la réalisation de projets contribuant au dynamisme de nos régions. Le soutien accordé aujourd'hui à l'entreprise Atelier Go?Élan témoigne d'ailleurs du bien-fondé de notre stratégie. C'est pourquoi nous sommes heureux de participer à la réussite de cette entreprise. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

« L'innovation et l'intégration de technologies numériques sont de puissants leviers qui permettent la modernisation de la société québécoise et son virage vers une économie du 21e siècle. Le savoir?faire, la créativité et les idées novatrices des entreprises québécoises qui, comme l'Atelier Go?Élan, conçoivent et fabriquent des produits avant?gardistes permettent au Québec de se hisser parmi les sociétés numériques les plus innovantes et dynamiques du monde. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« Depuis plus de trente ans, l'Atelier Go-Élan contribue à la vitalité économique du Centre?du?Québec. En effet, son expertise dans le domaine de la fabrication d'équipements de jeux extérieurs novateurs est reconnue, tout comme son souci du développement durable régional. Nous sommes donc fiers de l'aider aujourd'hui à concrétiser son projet intégrant le jeu vidéo aux activités extérieures, lequel aura assurément des retombées considérables en ce qui a trait à la création de richesse et d'emplois de qualité. »

Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La mission de l'Atelier Go-Élan, c'est de provoquer des rires et des moments mémorables, et de réinventer le jeu. Alors pourquoi ne pas le faire en encourageant un mode de vie actif et en s'inspirant de la passion de nos jeunes pour l'univers du jeu vidéo? Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement du Québec pour entreprendre cette étape importante dans le développement de notre entreprise et, surtout, de mettre à profit l'innovation et la créativité québécoises pour permettre le rayonnement et la découverte d'UGO, notre "petit dernier" ».

Carolyne Gagné, présidente de l'Atelier Go-Élan

Faits saillants :

Fondée en 1985, l'entreprise Atelier Go-Élan conçoit et fabrique des équipements de jeux extérieurs destinés à des parcs publics, à des cours d'école et à des centres de la petite enfance.

conçoit et fabrique des équipements de jeux extérieurs destinés à des parcs publics, à des cours d'école et à des centres de la petite enfance. Le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie permet notamment de soutenir la création, le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.

