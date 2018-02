Nouveau centre d'excellence à LaSalle - Un projet d'investissement de 45,8 millions de dollars pour l'entreprise Les produits chimiques Delmar







MONTRÉAL, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'entreprise Les produits chimiques Delmar investira 45,8 millions de dollars dans un projet qui vise à augmenter la capacité de production de son usine dans le but d'en faire un centre d'excellence de fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs, spécialité de l'entreprise située dans l'arrondissement LaSalle. Cet investissement permettra de créer 25 emplois et d'en consolider 29.

Pour soutenir la réalisation de ce projet, le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du programme ESSOR, une contribution remboursable de 10 millions de dollars à l'entreprise. De son côté, le gouvernement du Canada consent, par l'entremise de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), une contribution remboursable de 1,5 million de dollars.

La vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, le ministre délégué à l'Intégrité des marchés publics et aux Ressources informationnelles et député de Marguerite-Bourgeoys, M. Robert Poëti, et la députée de Dorval-Lachine-LaSalle, Mme Anju Dhillon, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le projet vise, d'une part, à améliorer la productivité de l'usine en procédant à l'expansion du bâtiment, ce qui permettra l'entreposage intérieur de matériel de production et, d'autre part, à procéder à l'achat d'équipement spécialisé, notamment pour une salle de finition, afin de compléter à l'interne le cycle de production des ingrédients pharmaceutiques actifs. Le tout permettra de concrétiser la volonté de Produits chimiques Delmar de mettre en place un centre d'excellence de fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs.

Citations :

« Pour se distinguer de leurs concurrents et conquérir de nouveaux marchés, les entreprises doivent sans cesse améliorer leurs façons de faire. L'entreprise Les produits chimiques Delmar est un bel exemple de ce désir d'innover grâce à la créativité. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que notre gouvernement s'associe à la réalisation de ce grand projet d'investissement dans le secteur des sciences de la vie. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« C'est avec fierté que nous soutenons l'expansion et la modernisation de cette importante entreprise manufacturière, dont les activités de fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs sont bien ancrées ici, à LaSalle, depuis plus de 76 ans. Grâce à ce projet, l'entreprise consolide d'ailleurs sa présence et permet la création d'emplois de qualité. »

Robert Poëti, ministre délégué à l'Intégrité des marchés publics et aux Ressources informationnelles et député de Marguerite-Bourgeoys

« Cette importante mise à niveau technologique permettra à Les produits chimiques Delmar d'atteindre ses objectifs de croissance et de consolider sa position sur le marché à titre d'unique fabricant d'ingrédients pharmaceutiques actifs au Québec. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les gens de LaSalle et de la région du grand Montréal. »

Anju Dhillon, députée de Dorval-Lachine-LaSalle

« Par la transformation de son usine montréalaise en un nouveau centre d'excellence, Les produits chimiques Delmar est un exemple concret d'entreprise novatrice qui se donne les moyens de ses ambitions pour se distinguer parmi les grands acteurs internationaux. Nous sommes fiers de lui offrir notre soutien dans ce projet d'envergure qui contribuera à la croissance de l'économie locale, régionale et nationale. »

David Lametti, député de LaSalle-Émard-Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir la croissance et la compétitivité d'entreprises innovantes, particulièrement en matière d'automatisation et de numérisation. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer Les produits chimiques Delmar, une entreprise qui contribue à consolider la grappe métropolitaine des sciences de la vie et qui, par le fait même, participe au rayonnement de la région de Montréal à l'international. Cet investissement lui permettra de créer 25 emplois de haut savoir ainsi que de stimuler l'essor économique du Canada. »

Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

Faits saillants :

Active depuis 1941, Les produits chimiques Delmar fabrique des ingrédients pharmaceutiques actifs. L'entreprise fait partie depuis 2011 de Holding F.I.S. (HFIS), un groupe basé en Italie qui possède quatre unités de production.

De 2011 à 2015, 50 millions de dollars ont été investis par HFIS pour assurer la croissance de Produits chimiques Delmar, qui emploie maintenant 96 personnes dans son usine de LaSalle .

. Le programme ESSOR vise à appuyer des projets d'investissement réalisés au Québec par des entreprises québécoises ou internationales, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

Le gouvernement du Québec a mis 825 millions de dollars à la disposition des entreprises, à même les fonds propres d'Investissement Québec et le Fonds du développement économique, afin de soutenir le secteur manufacturier innovant sur l'ensemble du territoire québécois.

La Stratégie québécoise des sciences de la vie 2017-2027 - L'innovation prend vie vise à attirer 4 milliards de dollars d'investissements privés au Québec d'ici 2022 et à faire du Québec l'un des cinq pôles nord-américains les plus importants du secteur des sciences de la vie d'ici 2027.

à faire du Québec l'un des cinq pôles nord-américains les plus importants du secteur des sciences de la vie d'ici 2027. Le gouvernement du Canada a lancé le Plan pour l'innovation et les compétences, une stratégie pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et pour ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Les principaux programmes appuyant l'innovation et la diversification de l'économie du Québec comprennent le Programme de développement économique du Québec.

Liens connexes :

