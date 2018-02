L'ancien PDG de Ford Mark Fields vient rejoindre le conseil d'administration d'ATD







HUNTERSVILLE, C.N., 2 février 2018 /CNW/ - American Tire Distributors accueille l'ancien PDG de Ford Mark Fields sur son conseil d'administration. Fields se joint officiellement au conseil d'ATD cette année au mois de février.

Fields s'est récemment joint à TPG Capital, un fonds d'investissement privé actionnaire d'ATD, pour se concentrer sur les pratiques financières de TPG. Son approche avant-gardiste aux opérations de chaîne d'approvisionnement ainsi que son expertise solide dans l'industrie automobile s'harmonise à la stratégie de croissance d'ATD et de ses filiales.

« Nous sommes honorés d'accueillir Mark sur notre conseil », a dit Stuart Schuette, président et PDG d'American Tire Distributors. « L'expérience automobile de Mark, combinée avec sa passion d'optimiser les entreprises tournées vers la croissance et la technologie, servira de catalyseur à notre stratégie commerciale orientée vers le futur. »

Fields se joint à ATD pendant une période de transformation de l'entreprise. En 2017, ATD a commencé à mettre en oeuvre divers changements clés à l'organisation, dont la fonctionnalisation des équipes de vente et de chaînes d'approvisionnement, l'ajout de nouvelles aptitudes et de services à valeur ajoutée, l'innovation menée par de nouvelles technologies et l'expansion de son réseau en étoile pour optimiser la gestion de son inventaire.

«?La stratégie commerciale d'ATD me rend très enthousiaste?», a dit Fields. «?Ils sont bien situés pour apporter de l'innovation, du changement et du soutien à leurs clients. Ceci lui permettra de rester leader du marché et de demeurer compétitif alors que l'industrie et le comportement des consommateurs continuent d'évoluer.?»

Fields est diplômé de la Harvard Business School et possède 28 années de service chez la Ford Motor Company. Fields a géré plusieurs des redressements et restructurations organisationnelles de Ford, dont son leadership des opérations nord-américaines de l'entreprise. Durant son mandat comme PDG, Ford a enregistré des profits record en 2015 et 2016.

À propos d'American Tire Distributors

American Tire Distributors est le plus grand fournisseur indépendant dans le marché des pneus de remplacement. American Tire Distributors offre un inventaire vaste et varié inégalé, des livraisons fréquentes et des services à valeur ajoutée aux clients dans l'industrie du pneu et de l'automobile. L'entreprise opère à partir de plus de 140 centres de distribution et sert environ 70?000 clients en Amérique du Nord. Le siège se situe à Huntersville, en Caroline Du Nord, et ses filiales emploient plus de 5?000 associées aux États-Unis et au Canada.

