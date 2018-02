Ressources ABE réalise l'acquisition de la propriété de lithium Sirmac de Nemaska Lithium







VAL-D'OR, QC, le 2 févr. 2018 /CNW/ - Ressources ABE inc. (Bourse de croissance TSX: ABE) (OTC: ABEPF) (la « société » ou « ABE ») est heureuse d'annoncer la clôture de son acquisition (la « transaction ») d'une participation indivise de 100% dans la propriété de lithium Sirmac (la « propriété de lithium Sirmac ») de Nemaska Lithium inc. (« Nemaska Lithium ») (TSX: NMX) (OTC: NMKEF) (FRANCFORT: N0T) en vertu des modalités de la convention d'achat d'actifs conclue entre les parties, annoncées précédemment le 14 décembre 2017 et le 5 janvier 2018. La propriété de lithium Sirmac comprend 24 claims miniers couvrant une superficie totale d'environ 1 100 hectares, situés à environ 180 kilomètres au nord-ouest de Chibougamau, dans la province de Québec.

Dans le cadre de la transaction, un rapport technique indépendant relatif à la propriété de lithium Sirmac daté du 19 janvier 2018 (le « rapport technique ») a été préparé pour ABE conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43?101 ») par John Langton, M.Sc., P.Geo de MRB & Associés, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101. Le rapport technique a été déposé et est affiché sous le profil de la société sur SEDAR à www.sedar.com.

Points saillants du rapport technique

Nemaska Lithium a foré 73 sondages de diamètre NQ sur la propriété de lithium Sirmac en 2012 pour un total de 3 379,2 mètres forés, et a aussi complété une campagne de décapage mécanisé et d'échantillonnage de rainures sur le Dyke #5. Les résultats de ces travaux ont permis à SGS Canada inc. (SGS) de Blainville, Québec de compléter une estimation de ressources en fosse conforme au Règlement 43-101 en 2014 et qui est incluse dans l'estimation historique dans le rapport technique (voir tableau 1 ci-dessous).

Tableau 1: Estimations historiques pour la propriété Sirmac avec teneur de coupure Li 2 O de 0,50%

Teneur de coupure Li 2 O%(1) Catégorie (1)(2) Tonnage (t)(1)(3) Teneur moyenne

Li 2 O%(1) Teneur moyenne

Ta 2 O 5 (ppm)(1)(4) 0,50 Mesurée 185 000 1,40 70 0,50 Indiquée 79 000 1,40 80 0,50 Présumée 40 000 1,10 60





Notes:

(1) Date d'entrée en vigueur de décembre 2013. (2) L'estimation historique a été calculée à l'aide des définitions de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (CIM) pour les ressources minérales conformément au Règlement 43-101. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n'ont pas de viabilité économique démontrée. Les ressources minérales présumées sont exclusives des ressources mesurées et indiquées. (3) Une densité de 2,70 t / m3 est utilisée. Arrondi au millier le plus proche. (4) La minéralisation du Ta 2 O 5 n'a pas encore démontré sa capacité de récupération et son potentiel d'extraction économique.

Bien que la société considère que l'estimation historique est pertinente pour les investisseurs, puisqu'elle peut indiquer la présence de minéralisation, une personne qualifiée n'a pas fait suffisamment de travail pour que ABE classe l'estimation historique en « ressources minérales » ou « réserves minérales » actuelles (telles que définie dans le Règlement 43-101) et la société ne traite pas l'estimation historique comme des « ressources minérales » ou des « réserves minérales » courantes.

La phase I du programme de travail recommandé présenté dans le rapport technique comprend un rééchantillonnage des intervalles historiques de carottes de forage aux fins d'AQ / CQ et le jumelage de plusieurs trous historiques dans le cadre d'un programme de validation et d'augmentation potentielle de l'estimation historique. Toutes les données disponibles doivent être intégrées dans un modèle 3D de la propriété de lithium Sirmac à l'aide de Geoscience Analyst ou d'un logiciel similaire afin de mieux comprendre et faire progresser le modèle géologique / structurel des intrusions constituant le complexe de dyke n° 5. Un programme détaillé de cartographie géologique, de prospection et d'échantillonnage devrait être entrepris pour étudier les zones de la propriété de lithium Sirmac qui ont été récemment déboisées par des opérations de récolte du bois. Un levé magnétique à haute résolution est également recommandé pour la propriété de lithium Sirmac. Étant extrêmement faibles en fer, les pegmatites LCT n'ont pas de signature géophysique magnétique forte; cependant, les roches métasédimentaires et basaltiques de l'hôte sont magnétiques et forment un angle aigu avec les dykes de pegmatite, ce qui devrait permettre la résolution en utilisant des méthodes de levés magnétiques.

Sous réserve du succès du programme de la phase I, l'auteur du rapport technique recommande un programme d'exploration de la phase II consistant en un programme complet de forage diamantifère ciblant les zones les plus prospectives interprétées à partir des résultats du programme de la phase I.

« Nous sommes très heureux de commencer à travailler et de commencer à réaliser le vaste potentiel de cette propriété », a commenté Yves Rougerie, président et chef de la direction de l'ABE. « Notre prochaine étape est de mener un levé magnétique héliporté qui nous aidera à identifier les nombreuses autres pegmatites sur la propriété. Le Dyke # 5 est une grande pegmatite et une cible très évidente pour commencer les travaux. Depuis quelques années, il y a eu beaucoup d'activités d'exploitation forestière qui nous ont permis d'avoir un meilleur accès à la propriété et nous permettent de voir d'autres pegmatites qui n'étaient pas visibles auparavant et qui devraient être explorées. De meilleures lignes de vue combinées à un levé Mag devraient générer de nombreuses cibles additionnelles pour l'exploration. Notre objectif est de développer un gisement de classe mondiale sur cette propriété. »

L'information scientifique ou technique dans ce communiqué a été révisée et approuvée par Yves Rougerie, géologue, président et chef de la direction de la société. M. Rougerie est une « personne qualifiée » telle que définie par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

À propos de Ressources ABE Inc.

Ressources ABE inc. est une société d'exploration minière québécoise axée sur la découverte et le développement de gisements minéraux à potentiel économique principalement dans la province de Québec. Le jumelage de la propriété de lithium Sirmac avec la propriété cuprifère Dôme Lemieux fait en sorte que ABE va activement explorer deux propriétés à grand potentiel pour les métaux du secteur des batteries.

Pour plus de renseignements sur la société, veuillez visiter notre site Web au www.ressourcesabe.ca ou nous contacter à info@ressourcesabe.ca.

