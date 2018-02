Nemaska Lithium annonce la conclusion de la vente de la propriété de lithium Sirmac à Ressources ABE et le dépôt d'une déclaration en vertu du système d'alerte







QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 2 fév. 2018) - Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX:NMX)(OTCQX:NMKEF)(FRANKFORT:N0T) est heureuse d'annoncer la conclusion de la vente de son intérêt indivis de 100 % dans la propriété de lithium Sirmac (la « propriété ») à la société Ressources ABE Inc. (« ABE ») (TSX VENTURE:ABE)(OTC:ABEPF), tel précédemment annoncé le 14 décembre 2017. La propriété est constituée de 24 titres miniers désignés sur carte couvrant une superficie totale d'environ 1 100 hectares, et située à environ 180 kilomètres au nord-ouest de Chibougamau, dans la province de Québec.

« Avec la conclusion de cette transaction, nous sommes maintenant le plus important actionnaire d'ABE, qui a l'intention de se concentrer sur l'exploration et la mise en valeur de la propriété, située tout juste au sud de notre mine de lithium Whabouchi », a indiqué Guy Bourassa, président et chef de la direction de Nemaska Lithium. « Nous surveillerons les progrès de l'équipe avec grand intérêt et nous sommes impatients de voir les développements. »

La Société a reçu, le 31 janvier 2018, un total de 15 000 000 d'actions ordinaires directement du capital-actions d'ABE, au prix de 0,40 $ par action ordinaire, pour une considération totale de 6 000 000 $, lesquelles font partie de la contrepartie payable par ABE et qui représentent 19,18 % des actions ordinaires émises et en circulation d'ABE, immédiatement après l'acquisition. La Société a également reçu 250 000 $ et d'autres contreparties. Immédiatement avant l'acquisition, Nemaska Lithium ne détenait aucun titre d'ABE.

Nemaska Lithium a acquis les actions ordinaires d'ABE en contrepartie de la vente de la propriété et détient les actions ordinaires d'ABE à des fins d'investissement. La Société peut, de temps à autre et en tout temps, acquérir d'autres actions ordinaires d'ABE ou d'autres titres de capitaux propres, de créance ou autres titres ou instruments (collectivement, les « titres ») d'ABE sur le marché libre, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables ou autrement, et se réserve le droit de céder une partie ou la totalité de ses titres sur le marché libre ou autrement, en tout temps et de temps à autre, et de prendre part à des opérations de couverture ou à des opérations similaires à l'égard des titres, le tout selon les conditions du marché, les affaires et les perspectives d'ABE ou de ses filiales, le cas échéant, et d'autres facteurs pertinents.

Nemaska Lithium a été constituée en vertu des lois du Canada et son siège social est situé au 450, rue de la Gare-du-Palais, 1er étage, Québec (Québec), G1K 3X2.

Le siège social de Ressources ABE inc. est situé au 1019, boulevard des Pins, Val-d'Or (Québec), J9P 4T2.

Une copie de la déclaration en vertu du système d'alerte à laquelle ce communiqué de presse se rapporte peut être obtenue auprès de M. Marc Dagenais au (418) 704-6038 ou à l'adresse marc.dagenais@nemaskalithium.com ou sur le profil SEDAR de Nemaska Lithium au www.sedar.com.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium est une entreprise chimique en développement dont les activités seront intégrées verticalement, de l'extraction minière de spodumène jusqu'à la commercialisation d'hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté. Ces sels de lithium sont destinés principalement au marché en forte croissance des batteries au lithium-ion, propulsé majoritairement par l'électrification des transports et de stockage d'énergie, à l'échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, Nemaska Lithium aspire à faciliter l'accessibilité aux énergies vertes, au bénéfice de l'humanité.

La Société exploitera la mine Whabouchi au Québec, au Canada, l'un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. L'entreprise transformera, à l'usine hydro-métallurgique de Shawinigan, le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi grâce à un procédé unique d'électrolyse membranaire pour lequel la Société détient plusieurs brevets.

Nemaska Lithium est un membre de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX, de l'indice minier mondial S&P/TSX, de l'indice des métaux de base mondial S&P/TSX, de l'indice mondial des métaux de base à pondération égale S&P/TSX et de l'indice MSCI Canada des titres à petite capitalisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site nemaskalithium.com ou twitter.com/Nemaska_Lithium.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que des énoncés de faits historiques, figurant dans ce communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, tout énoncé sur les progrès envisagés d'ABE en matière d'exploration et de mise en valeur de la propriété de lithium Sirmac, constitue de « l'information prospective » et des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse, comme, sans s'y limiter, l'évaluation globale par la Société des perspectives du marché du lithium.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprenant, sans s'y limiter, ceux liés au paragraphe « À propos de Nemaska Lithium » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l'information prospective » et des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Il ne peut y avoir aucune assurance que i) ABE réussira à explorer et mettre en valeur la propriété de lithium Sirmac et ii) les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse se révéleront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes et les plans relatifs à l'avenir de la direction. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières comprenant, mais sans s'y limiter, les mises en garde figurant dans la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société datée du 5 octobre 2017 et la rubrique « Exposition et gestion des risques » dans le rapport de gestion trimestriel de la Société. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d'expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

D'autres renseignements sur Nemaska Lithium se trouvent dans la base de données de SEDAR (www.sedar.com) et sur le site Web de la Société à l'adresse : www.nemaskalithium.com.

