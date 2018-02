L'Institut d'informatique de la Faculté de médecine de l'Université de Washington à St. Louis s'associe à la startup israélienne MDClone pour promouvoir la découverte et l'innovation orientées données en soins de santé







ST. LOUIS, February 2, 2018 /PRNewswire/ --

GlobalSTL facilite les liens afin de créer un avantage compétitif pour l'université et pour la région de St. Louis

La société israélienne MDClone a signé un accord de partenariat stratégique avec l'Institut d'informatique (I2) de la Faculté de médecine de l'Université de Washington à St. Louis, qui introduira une nouvelle approche envers l'accès aux données de soins de santé, à la confidentialité, l'analyse et la recherche. MDClone affronte aujourd'hui l'un des plus grands enjeux- et les meilleures opportunités - dans le secteur des soins de santé : une quantité vaste et croissante de données, mais une capacité limitée à dériver des informations significatives susceptibles d'améliorer l'efficacité des soins aux patients et de rationaliser les opérations hospitalières. La solution de MDClone optimise radicalement l'utilité des données et est la première solution sur le marché à éliminer le risque de divulguer les informations identifiables des patients lors des analyses et des recherches en soins de santé.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/636255/MDClone_Logo.jpg )



L'accord est la première expansion de MDClone en dehors de l'Israël où, en moins de deux ans, la société a déjà capturé plus de 80 % du marché.

« Nous avons exploré des partenariats avec des institutions de premier plan à travers les États-Unis et nous avons été impressionnés par leur leadership visionnaire et leur talent exceptionnel en matière de prestation et de recherche en soins de santé à l'Université de Washington à St. Louis », a déclaré Ziv Ofek, fondateur et PDG de MDClone. « Cette transaction est importante pour MDClone. Mais, par surcroît, grâce à ce partenariat et au soutien de GlobalSTL et de l'écosystème robuste des soins de santé de St. Louis, nous sommes extrêmement bien placés pour continuer à développer un nouveau paradigme de données de soins de santé et l'introduire aux Etats-Unis et dans le monde entier. »

Suite à la visite de GlobalSTL en Israël ce mois-ci avec des leaders d'I2 et de BJC Healthcare, l'équipe de MDClone sera à St. Louis 29 janvier 2018 pour lancer le partenariat. MDClone installera sa plateforme de données de soins de santé à I2 en connectant les données issues du système de BJC Healthcare. Dès qu'elle sera activée, la plateforme permettra aux cliniciens et aux chercheurs de l'Université de Washington d'extraire des données et des informations en temps réel avec des données synthétiques originales ou non identifiables pour les questions les plus complexes en matière de soins de santé.

« Les données synthétiques peuvent être analysées comme si elles étaient des données originales mais sont des données de sujets non humains 100 % non identifiées », a déclaré M. Ofek.

« Notre partenariat avec MDClone permet à l'Institut d'informatique de poursuivre le co-développement d'approches innovantes envers la réutilisation et le partage de données cliniques », a déclaré Dr. Philip R.O. Payne, directeur de l'Institut d'informatique. « Nous serons en mesure de rendre une plus grande quantité de nos données accessibles à un plus grand nombre de chercheurs et de collaborateurs que jamais auparavant, tout en protégeant simultanément la vie privée et la confidentialité des patients à un niveau sans précédent comparé aux approches traditionnelles envers la désidentification des données. Il s'agit de démocratiser nos données et d'en faire un atout stratégique, de telle sorte que chaque rencontre avec les patients devient une occasion d'apprendre et d'améliorer les soins aux patients, les soins à leurs familles et les soins que reçoit leur communauté, tout cela grâce à la puissance de ce que nous appelons un 'système de soins de santé à apprentissage rapide.' »

GlobalSTL, une initiative de BioSTL, a hébergé Ofek et MDClone au Sommet inaugural de l'innovation en soins de santé GlobalSTL en juin 2017, reconnaissant la technologie impressionnante de la startup et de son équipe chevronnée : M. Ofek, PDG de MDClone, a également fondé la société d'informatique des soins de santé la plus performante d'Israël, dbMotion, qui a été acquise par la société américaine Allscripts en 2013 pour 235 millions USD.

GlobalSTL connecte des sociétés à forte croissance potentielles telles que MDClone avec les meilleurs partenaires stratégiques de St. Louis. Le partenariat I2 et MDClone met en exergue le succès des objectifs de GlobalSTL, qui sont à trois volets : (1) fournir aux sociétés de St. Louis un accès à une technologie de pointe pour optimiser leur avantage compétitif ; (2) accorder à des sociétés internationales un accès à des clients américains et à des partenaires stratégiques de premier plan ; et (3) tirer parti des deux premiers succès pour convaincre ces sociétés internationales d'établir un siège américain à St. Louis ; cela dans le but de créer des emplois et d'introduire une activité économique dans l'écosystème.

« Cette annonce porte l'engagement St. Louis-Israël à un nouveau niveau en établissant une relation à long terme entre deux géants de l'innovation », a ajouté Donn Rubin, président-directeur général de BioSTL. « Ceci est avantageux pour tous, l'Université de Washington, MDClone, et St. Louis. »

« En exploitant les solutions innovantes de MDClone, » a déclaré Dr. Payne, « Ce partenariat créera un avantage compétitif pour l'Université de Washington et la communauté d'innovation en soins de santé émergente de la région de St. Louis en tant que leaders dans l'utilisation de l'analytique de données visant à améliorer la recherche, la prestation et les résultats des soins de santé. »

À propos de MDClone

a été lancée en 2016 avec pour mission de permettre à n'importe quel utilisateur de l'écosystème de soins de santé de poser n'importe quelle question sans nécessiter de compétences en programmation et dans des terminologies familières, avec zéro temps d'accès aux données et aux informations et zéro risque pour la vie privée du patient. Dirigée par l'équipe fondatrice de dbMotion, une société d'informatique en soins de santé performante d'Israël (acquise par la société américaine Allscripts en 2013), MDClone a développé une solution de mégadonnées complète pour les soins de santé comportant une technologie exclusive de représentation de données longitudinales et de génération de données synthétiques avec des approches jamais possibles auparavant envers la gestion, le partage et l'analyse des données de soins de santé. En moins de deux ans depuis sa création, MDClone a conclu des partenariats avec la vaste majorité du marché israélien des soins de santé, rationalisant les opérations de soins de santé, dynamisant les chercheurs et créant de nouvelles opportunités de développement de technologies. En janvier 2018, MDClone a lancé son premier projet majeur aux États-Unis avec la Faculté de médecine de l'Université de Washington à St. Louis.

À propos de l'Institut d'informatique (I2) de la Faculté de médecine de l'Université de Washington à St. Louis

Les environnements modernes des soins de santé et des sciences de la vie ont effectué une transition fondamentale vers des approches transdisciplinaires, intégratives et très consommatrices en données envers la recherche de base, clinique et translationnelle. Ces développements ont été accompagnés de l'utilisation étendue de plateformes de technologies de l'information visant à reconcevoir la prestation des soins de santé et obtenir une plus grande valeur avec une amélioration des résultats et de la sécurité. Les besoins complexes en données, informations et connaissances associés à ces tendances exige une approche complète au niveau systèmes envers la recherche, l'éducation et la pratique en matière d'informatique biomédicale. En réponse aux facteurs susmentionnés, l'Université de Washington (UW) a créé l'Institut d'informatique pour fournir une base universitaire et professionnelle à la science et la pratique de l'informatique. L'Institut englobe la faculté de médecine (The School of Medicine (SOM)) ainsi que des partenariats avec la Faculté d'ingénierie et de sciences appliquées, l'Institut de Santé publique, Brown School, l'Olin School of Business, l'Incubateur d'innovations chez BJC Healthcare, et la Communauté de l'innovation Cortex. L'institut s'engage dans une recherche innovante, le développement d'effectifs et la prestation de services informatiques ciblant une variété de domaines de besoins critiques.

À propos de GlobalSTL

GlobalSTL, une société lancée en 2014, est une initiative de BioSTL visant à transformer l'économie de St. Louis sur des assises d'innovation et d'interconnectivité globale. Elle doit son succès à l'identification d'une innovation globale qui apporte une valeur commerciale et un impact stratégiques aux systèmes de soins de santé, corporations, institutions de recherche et partenaires d'écosystème de la région de St. Louis. GlobalSTL recrute des sociétés internationales à forte croissance dans les secteurs des soins de santé, de l'agriculture, de la cyber sécurité et de la finance.

CONTACT

Maggie Crane 314-422-6783 mcrane@biostl.org

Alice Hoette 314-273-2212 alice_hoette@wustl.edu

Boaz Gur-Lavie +972-54-4640119 boaz@mdclone.com



Communiqué envoyé le 2 février 2018 à 02:00 et diffusé par :