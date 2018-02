Un nouvel investisseur pour FileWave







Armira soutiendra FileWave dans sa phase de croissance

WIL, Suisse, 2 février 2018 /PRNewswire/ -- Les actionnaires de FileWave International Holding AG, Suisse ont accepté de vendre une participation majoritaire dans FileWave à Armira, société de portefeuille industrielle basée à Munich. Les parties ont convenu de ne divulguer aucun détail au sujet de la transaction.

« Nous nous réjouissons de cette opportunité nous permettant d'accélérer notre croissance et notre innovation, grâce à des investissements stratégiques dans les individus et la technologie », a déclaré Nurdan Eris, PDG et fondateur de FileWave. « En obtenant un nouvel investisseur, nous avons désormais accès à un plus large ensemble d'expertise et de ressources pour investir dans notre plateforme, développer nos marchés, et mieux servir nos clients. »

Fondée en 1992, FileWave permet à des centaines d'organisations de gérer les évolutions de plus en plus rapides dans le domaine des technologies informatiques et mobiles, grâce à une solution de gestion des critères d'évaluation unique et évolutive, destinée à tous leurs dispositifs macOS, Windows, Android, Chrome OS, et iOS.

Armira rejoint FileWave en tant qu'investisseur en période de solide croissance de la clientèle et de forte dynamique de marché à la fois en Amérique du Nord et en Europe. Nurdan Eris, fondateur et PDG, ainsi que John Clayton, directeur technologique, continuent d'assurer la direction de FileWave.

À propos de FileWave

Fondée en 1992, FileWave fournit aux entreprises, aux établissements éducatifs et aux institutions gouvernementales du monde entier des logiciels multiplateformes de gestion des critères d'évaluation, destinés à l'intégralité du cycle de vie informatique. FileWave accroît la productivité des départements informatiques surchargés, en éliminant la nécessité de passer d'un système à un autre dans le cadre de solutions de plateforme uniques, ainsi qu'en simplifiant les processus complexes grâce à une interface intuitive et à une automatisation intelligente. Cette solution complète est compatible à la fois avec les dispositifs de bureau et mobiles, sur macOS, Windows, iOS, Chrome OS, et Android.

FileWave possède des bureaux aux États-Unis et en Europe. FileWave (USA) Inc. et FileWave (Europe) GmbH of Switzerland sont des filiales en pleine propriété de la Société.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.filewave.com/.

À propos d'Armira

Armira est une société de portefeuille industrielle, spécialisée dans les investissements directs en actions dans des petites et moyennes entreprises privées, en Allemagne, en Suisse, et en Autriche.

Coordonnées

Jason Noel

FileWave

(888) 345-3928

pr@filewave.com

