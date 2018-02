CoinGeek.com finance une équipe d'Electron Cash afin de développer des projets open source pour Bitcoin Cash en collaboration avec nChain







LONDRES, February 2, 2018 /PRNewswire/ --

CoinGeek.com annonce un financement à hauteur de 300 000 USD par an pour le développement par l'équipe d'Electron Cash de projets open source pour Bitcoin Cash (BCH). Electron Cash est un portefeuille électronique conçu pour la chaîne de Bitcoin Cash. nChain, le spécialiste en recherche et développement dans le domaine de la technologie de blockchain, va apporter son soutien aux projets de développement Electron Cash grâce à son expertise technique et à ses licences de propriété intellectuelle. Cette nouvelle initiative survient juste après l'annonce d'un autre projet open source financé par CoinGeek.com, le projet Terab, dont le but est de faciliter l'arrivée de blocs de taille téraoctet* sur la blockchain pour Bitcoin Cash.

Avec à sa tête Jonald Fyookball, l'équipe d'Electron Cash est persuadée que le Bitcoin Cash est le véritable Bitcoin, et qu'elle réalise la vision d'un système de paiement électronique de pair-à-pair décrite par Satoshi Nakamoto dans son Livre blanc. L'équipe d'Electron Cash utilisera les fonds alloués par CoinGeek.com pour former ses équipes de professionnels du développement afin qu'ils puissent consacrer plus de temps à créer des projets pour l'écosystème du Bitcoin Cash. Tous les logiciels créés par cette initiative seront mis à la disposition du public pour une utilisation sous licence open source, mais seulement sur la chaîne BCH.

CoinGeek.com, l'équipe Electron Cash et nChain s'accorderont ensemble pour savoir quels projets de logiciels seront effectués dans le cadre de cette initiative. Les projets initiaux attendus devraient inclure le développement de :

1. Développement d'un nouveau portefeuille « natif » Electron Cash Android

2. Développement d'une version iOS pour portefeuille Electron Cash

3. Développement d'une version portefeuille Electron Cash pour téléphone portable de base (Nokia)

L'équipe d'Electron Cash gèrera tout le développement. Pour renforcer l'investissement financier de CoinGeek.com, nChain fournira les conseils techniques, le support des membres de son équipe de recherche et développement, et les licences de propriété intellectuelle lorsque cela se justifie pour certains projets retenus. Le responsable scientifique de nChain, Craig Wright, travaillera avec l'équipe d'Electron Cash en apportant ses conseils pour ces projets.

Calvin Ayre, propriétaire de CoinGeek.com, espère que son investissement permettra de supporter de nouvelles applications puissantes pour la chaîne BCH. Ayre a commenté : « Toute personne ayant des connaissances en BCH comprend qu'il s'agit de la crypto-monnaie intégrale du futur. Mais BCH en est encore à ses débuts, et a besoin de plus d'avancées techniques pour la rendre facile à utiliser au quotidien - surtout au niveau de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous soutenons les projets open source qui font en sorte que les meilleures idées en matière de crypto-monnaies soient intégrées à l'écosystème BCH. »

Jonald Fyookball, de l'équipe d'Electron Cash, déclare : « Pouvoir bénéficier d'un tel appui financier grâce à CoinGeek.com et d'une telle expertise technique grâce à nChain va nous donner les moyens de développer de nombreux projets logiciels qui aideront la communauté BCH. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à aider à accomplir la vision que Satoshi Nakamoto avait décrite dans son Livre blanc et qui est à l'origine de notre enthousiasme. »

Jimmy Nguyen, PDG du groupe nChain a ajouté : « L'initiative tripartite avec Electron Cash, CoinGeek.com et nChain illustre bien à quel point il est nécessaire que les compagnies dans le monde travaillent en équipe pour que le Bitcoin Cash soit un succès. Nous avons particulièrement hâte de travailler avec l'équipe d'Electron Cash afin de permettre la mise en oeuvre de certaines de nos inventions qui sont en voie d'obtention de brevet - comme les seuils de signatures en aveugle. »

Les initiatives open source ne constituent qu'une partie des efforts de CoinGeek.com pour soutenir la croissance du Bitcoin Cash. Ayre a renchéri : « La création de meilleures applications BCH est importante mais ce n'est que le début. Nous lançons aussi des campagnes pour informer les commerçants sur les avantages liés à l'adoption du Bitcoin Cash comme moyen de paiement plus rapide et moins onéreux. Ces efforts éducatifs vont véritablement culminer lors de notre conférence CoinGeek Conference qui aura lieu en mai à Hong Kong. »

En plus de ce partenariat avec Electron Cash, CoinGeek.com à l'intention de soutenir d'autres initiatives qui contribueront à la croissance et à l'adoption du Bitcoin Cash au niveau mondial. Si vous êtes un développeur ou une entreprise technologique ayant des besoins de financement pour développer des projets ou des applications pour la chaîne Bitcoin Cash, faîtes-nous parvenir votre présentation via http://coingeek.com/contact.

*Un bloc unique d'un téraoctet (ajouté toutes les 10 minutes) peut contenir environ 4 milliards de transactions Bitcoin, et assurer une capacité de 7 millions de transactions par seconde.

Communiqué envoyé le 2 février 2018 à 00:34 et diffusé par :