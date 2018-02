Heidrick & Struggles nomme Adam Warby, PDG d'Avanade, à son conseil d'administration







Cette nouvelle nomination renforcera la focalisation du cabinet sur les aptitudes et connaissances exigées par l'univers numérique.

CHICAGO, 2 février 2018 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), un grand prestataire international offrant des services en recrutement de cadres, en évaluation et développement de leadership, en organisation et efficacité des équipes et en formalisation de culture d'entreprise, a nommé Adam Warby à son conseil d'administration.

M. Warby est le président-directeur général d'Avanade, le principal fournisseur de services numériques et cloud novateurs qui s'intègrent avec l'écosystème de Microsoft. Durant ses dix ans en tant que PDG, M. Warby a dirigé le développement de la croissance interne comme externe, y compris cinq acquisitions en Europe et Amérique du Nord. Sous sa direction les ventes ont plus que doublé, passant à 2,4 milliards de dollars.

« Nous sommes ravis d'accueillir Adam dans notre conseil d'administration », a déclaré Tracy Wolstencroft, Président du conseil. « Comptant plus de 30 ans d'expérience dans le leadership stratégique et les services de conseils, Adam nous apporte une compréhension d'exception des opportunités et défis qui résultent du passage au numérique à l'échelle mondiale. »

Comme l'a fait remarquer M. Warby, « pour conserver leur pouvoir dans le monde numérique, les dirigeants devront comprendre les technologies nouvelles et émergentes, comme l'intelligence artificielle, et être capables de gérer de plus gros effectifs. Je suis impatient de partager avec Heidrick & Struggles ma perspective et mes connaissances étendues du monde de la technologie et des services professionnels. »

Adam Warby a rejoint Avanade en avril 2000 lors de la création de la coentreprise par Accenture LLP et Microsoft. Il a joué un rôle déterminant dans la gestion et la croissance des activités commerciales ainsi que dans la formalisation de la culture d'entreprise d'une équipe très diverse de plus de 30 000 personnes connectées dans 24 pays. Durant son mandat, il a occupé les fonctions de directeur général et de directeur général adjoint des activités de l'entreprise en Amérique du Nord et en Europe.

Avant cela, M. Warby a occupé divers postes de direction chez IBM puis chez Microsoft. Il a débuté sa carrière par une série de postes d'ingénieur chez IMI plc. Il est titulaire d'un Bachelor scientifique en génie mécanique de l'Imperial College de Londres.

Avec l'arrivée d'Adam Warby, sept membres du conseil d'administration composé de neuf personnes de Heidrick & Struggles répondent aux normes d'indépendance en vertu des lignes directrices en matière de gouvernance de l'entreprise et des règles du Nasdaq.

