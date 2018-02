Le Honor View 10 enregistre des performances de vente exceptionnelles en Europe







Honor, l'une des plus importantes marques électroniques de smartphones, a annoncé aujourd'hui que son dernier smartphone View 10 a enregistré des ventes records en Europe depuis la commercialisation du smartphone en janvier 2018. En Russie et en France, les stocks ont été écoulés moins d'une journée après la mise en vente du smartphone en ligne. Le Honor View 10 a également reçu les faveurs des consommateurs sur d'autres marchés, tels que l'Allemagne. Ces performances de vente exceptionnelles démontrent la réponse enthousiaste des consommateurs à l'égard de la technologie d'intelligence artificielle (IA) de pointe offerte par Honor.

En Russie, le Honor View 10 était épuisé moins de cinq heures après sa mise en vente sur VMALL.com, un canal de commerce électronique consacré au Honor View 10, le 29 janvier. Il a établi un nouveau record en termes de vente de lancement et d'enregistrement d'utilisateurs dans le pays.

En France, le Honor View 10 s'est retrouvé épuisé deux fois de suite sur Amazon. Ses excellents résultats ont vu le Honor View 10 recevoir la mention « Amazon's Choice », avec une note de 4,7 étoiles dans les commentaires clients et une entrée dans le top dix des smartphones vendus sur Amazon France. En Allemagne, le Honor View 10 a également enregistré des performances de vente exceptionnelles et a obtenu plus de 4 étoiles de la part des clients Amazon.

Le Honor View 10, l'un des premiers smartphones au monde à employer une technologie d'IA basée sur un processeur à réseau neuronal (NPU), a fait ses débuts en décembre dernier et a rapidement remporté une série de prix « Best of CES » de la part d'Android Authority, Android Central, Android Police, Gadgetmatch, Gear Diary et Pocket-lint. Honor continue de perfectionner l'expérience utilisateur et, dans la dernière mise à niveau du système, a ajouté de nouvelles fonctionnalités telles que le déverrouillage par reconnaissance faciale, les notifications intelligentes et la rotation intelligente, qui améliorent encore la simplicité d'utilisation et l'expérience utilisateur du smartphone.

Le Honor View 10 est désormais en vente en Europe de l'Ouest (Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne et France), en Russie, en Inde et en Malaisie, et sera bientôt disponible aux États-Unis et sur d'autres marchés internationaux.

« Nous nous réjouissons d'obtenir ces excellents résultats et nous apprécions le soutien extraordinaire que nous avons reçu de nos clients dans le monde entier », a déclaré M. George Zhao, président d'honneur mondial de la marque. « En décembre dernier, nous avons annoncé notre stratégie de croissance mondiale qui vise à faire de Honor l'une des trois plus grandes marques de smartphones dans le monde d'ici cinq ans. Ces résultats extraordinaires nous rapprochent un peu plus de cet objectif. Nous allons continuer à produire d'excellentes technologies, à améliorer l'expérience utilisateur et la valeur pour les utilisateurs, et à faire de Honor la marque de smartphone la plus appréciée des jeunes et des jeunes de coeur. »

