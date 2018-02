Yes Bank et The Economic Times présentent la 4e édition du Global Business Summit 2018, le plus grand événement d'Asie du Sud







YES Bank et The Economic Times annoncent la quatrième édition du Global Business Summit 2018 (http://www.et-gbs.com), qui se tiendra les 23 et 24 février 2018 à New Delhi. Le thème de l'édition 2018 sera « nouvelle économie, nouvelles règles ». Times Strategic Solutions Limited est une filiale de Bennett Coleman and Co. Ltd.

Le panel d'intervenants prestigieux inclut des personnalités éminentes telles que l'honorable Narendra Modi, Premier ministre d'Inde ; Donald Trump Jr., administrateur de la Trump Organization ; Dara Khosrowshahi, PDG d'Uber ; Piyush Goyal, ministre des Chemins de fer et du Charbon du gouvernement d'Inde, et Nitin Gadkari, ministre de la Route, des Transports et des Autoroutes du gouvernement d'Inde.

Reed Hastings, fondateur de Netflix, montera sur scène pour analyser les « règles du jeu dans les médias », un thème contextuel qui examinera le paysage médiatique en évolution rapide, tandis que des piliers de l'industrie tels que Jeff Maggioncalda, PDG de Coursera ; Bill Michael, président de KPMG UK et Rana Kapoor, PDG de YES Bank, prendront part à une discussion sur le sujet « faire des défis d'aujourd'hui les opportunités de demain ».

Rana Kapoor, PDG de la YES Bank et président du YES Global Institute, fait remarquer : « Les règles du jeu ont changé. Alors que le changement climatique, les réalignements géopolitiques et la technologie entraînent des discontinuités à l'échelle mondiale, plus près de chez nous, en Inde, nous voyons de nouvelles opportunités prometteuses portées par la numérisation, la dérégulation et l'évolution démographique. Dans ce contexte, l'édition 2018 du YES Bank Economic Times Global Business Summit, avec pour thème central "nouvelle économie, nouvelles règles", offre une plateforme pour permettre aux décideurs politiques et aux leaders d'opinion du monde entier de discuter et de délibérer sur les idées qui façonneront le nouvel ordre mondial. »

Au fil des années, le sommet a accueilli des dirigeants de premier plan de la politique et du monde des affaires, non seulement d'Inde, mais du monde entier, notamment Dick Cheney, ancien vice-président des États-Unis ; le professeur Nouriel Roubini, lauréat du prix Nobel, économiste et académicien à l'université de Princeton et Randi Zuckerberg, fondateur et PDG de Zuckerberg Media.

« Lors de cette quatrième édition du GBS, nous nous efforcerons de nous focaliser sur les enjeux actuels auxquels l'économie mondiale est confrontée. Les technologies de rupture sont en train de changer tous les secteurs d'activité, et cela ne va faire que s'accélérer. Au niveau macroéconomique, la croissance reprend, mais le protectionnisme est également en train de prendre de l'ampleur. Nous croyons que le capital intellectuel et la diversité que les intervenants apporteront au sommet nous aideront à donner sens à un monde compliqué », a déclaré Vineet Jain, directeur général de Bennett Coleman and Co. Ltd.

Par le passé, le sommet a vu converger plus de 3 900 représentants du Canada, des États-Unis, de Russie, de Belgique, de Grande-Bretagne, de Grèce, de Catalogne, d'Israël et de bien d'autres pays. Le GBS 2018 accueillera des délégations de haut niveau des États-Unis, de Russie, d'Italie, du Mexique, d'Oman, de Pologne, de Malte, du Bangladesh, de Géorgie et de Slovaquie, entre autres. Cette quatrième édition du GBS verra participer plus de 2 000 représentants sur les deux jours de l'événement.

Le GBS, qui accueillera pendant deux jours les plus grands leaders d'opinion et dirigeants d'entreprises et de gouvernements, s'apprête à tourner une nouvelle page du changement économique et à en réécrire les règles.

