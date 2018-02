Mazda Canada communique ses ventes pour le mois de janvier 2018

Cargo Montréal (CargoM), la grappe de logistique et de transport de marchandises, se réjouit de la concrétisation du projet de terminal maritime à Contrecoeur consacré au transport par conteneurs. Cet investissement de 650 M$ et générateur de plus de...

Aujourd'hui, Honda Canada Inc. a annoncé des ventes totales pour janvier de 13 105 véhicules Honda et Acura, une hausse de 29 % par rapport à l'année précédente et un nouveau record pour le mois de janvier. La division automobile Honda a annoncé des...