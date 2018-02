CargoM salue la mise en place du projet de terminal maritime à Contrecoeur







MONTRÉAL, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - Cargo Montréal (CargoM), la grappe de logistique et de transport de marchandises, se réjouit de la concrétisation du projet de terminal maritime à Contrecoeur consacré au transport par conteneurs. Cet investissement de 650 M$ et générateur de plus de 1 000 emplois confirme le positionnement stratégique du Grand Montréal comme la porte d'entrée du transport de marchandises par conteneurs nord-américain.

« Le nouveau terminal à Contrecoeur permettra au Grand Montréal de poursuivre sa croissance, d'attirer de nouveaux marchés et de renforcer la compétitivité de notre chaîne logistique. Nous y voyons le résultat des efforts déployés par tous les acteurs de la grappe et du secteur du transport de marchandises et de la logistique. Nous en sommes très fiers », a déclaré le directeur général de CargoM, Mathieu Charbonneau.

Ce projet s'inscrit dans la continuité des forces du Port de Montréal qui sont : l'accès rapide à un marché de près de 110 millions de consommateurs, des connexions intermodales performantes, la présence d'un écosystème fort soutenu par la collaboration des acteurs et s'inscrivant dans la Stratégie maritime du gouvernement du Québec.

« Nous tenons à saluer le leadership et la vision du Port de Montréal dans ce projet. Il envoie un signal clair quant à la croissance et à la compétitivité de notre plaque tournante pour le futur », de souligner M. Charbonneau.

L'industrie de la logistique et des transports dans la grande région métropolitaine représente 122 000 emplois en transport et entreposage, 6 300 établissements et plus de 142 millions de tonnes de marchandises manipulées par tous les types de transport. Vous pouvez consulter la liste des membres : http://www.cargo-montreal.ca/fr/membres. Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations (MEIE), le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT), la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et l'ensemble de ses membres.

