Honda Canada maintient un rythme record de ventes en janvier

MARKHAM, ON, le 1er févr. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, Honda Canada Inc. a annoncé des ventes totales pour janvier de 13 105 véhicules Honda et Acura, une hausse de 29 % par rapport à l'année précédente et un nouveau record pour le mois de janvier. La division automobile Honda a annoncé des ventes de 12 007 unités en janvier, une hausse de 32 % par rapport à l'an dernier, et un autre record de ventes pour le mois de janvier. La division Acura a déclaré des ventes de 1 098 unités pour le mois de janvier, soit une hausse de 5 % par rapport à l'an dernier.

« Cette annonce survient à la suite des ventes annuelles records que nous avons enregistrées pour une quatrième année consécutive. En janvier, la marque Honda a continué de dominer les principaux segments avec des ventes records, a déclaré Jean Marc Leclerc, vice-président principal, Ventes et marketing, Honda Canada Inc. Nous avons l'intention de poursuivre sur notre lancée de l'an dernier en nous concentrant sur notre objectif d'offrir à un vaste ensemble de Canadiens une gamme complète de véhicules de qualité axés sur la valeur. »

« Le prototype de l'Acura RDX 2019, qui sera lancé au Canada plus tard cette année, a fait ses débuts au salon international nord-américain de l'auto 2018. Les visiteurs du salon ont eu un aperçu de la nouvelle conception audacieuse, des fonctions technologiques perfectionnées et des caractéristiques de luxe du VUS 5 passagers, ajoute M. Leclerc.

Faits saillants des ventes de janvier :

Le HR-V de Honda a établi un record mensuel de vente avec 862 unités vendues, surpassant le record précédent de 850 unités établi en 2017.

Le CR-V de Honda a établi un record mensuel de ventes pour le mois de janvier grâce à des ventes de 3 770 unités, surpassant le record précédent de 2 851 unités établi en 2017.

Le Pilot de Honda a connu son meilleur mois de janvier avec la vente de 565 véhicules, dépassant le record annuel précédent de 506 unités vendues, établi en 2016.

a connu son meilleur mois de janvier avec la vente de 565 véhicules, dépassant le record annuel précédent de 506 unités vendues, établi en 2016. Le RDX d'Acura a établi un nouveau record mensuel avec 473 unités vendues, surpassant le record précédent de 455 unités établi en 2017.

Honda Canada Inc. (HCI) a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. La société a construit plus de huit millions de voitures et de camions légers depuis 1986 dans ses deux installations de fabrication, ainsi que des moteurs dans une troisième usine à Alliston, en Ontario. Les deux installations de fabrication sont extrêmement polyvalentes et construisent actuellement la Civic et le CR-V de Honda. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et achète chaque année pour près de 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de quatre millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au pays.

Janvier 2018

MODÈLE 2018 2017 Variation en %

FIT 346 127 172,4 %

ILX 116 105 10,5 %

Honda Canada Inc. 13 105 10 173 28,8 %

