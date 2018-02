Fabriqués pour les Canadiens, par les Canadiens : Toyota Motor Manufacturing Canada est le premier fabricant automobile au pays







Avec 571 535 véhicules fabriqués en 2017, TMMC devance tous les autres fabricants automobiles canadiens

40 % des véhicules Toyota vendus au Canada sont fabriqués au Canada ; TMMC est le premier fournisseur de TCI

TMMC est de nouveau un exportateur net de véhicules, contribuant ainsi de façon importante à notre économie

TORONTO, le 1er févr. 2018 /CNW/ - Toyota Canada Inc. (TCI) a pris le temps aujourd'hui de partager le mérite de ses ventes record en 2017 avec son principal fournisseur, Toyota Motor Manufacturing Canada (TMMC).

Avec 571 535 unités produites en 2017 dans ses trois usines de Cambridge et Woodstock, en Ontario, TMMC s'est encore une fois adjugé le titre de premier fabricant automobile canadien en plus d'être un exportateur net de véhicules l'an dernier.

« Nous sommes très fiers que Toyota, une nouvelle fois, a été le premier fabricant automobile au Canada l'année dernière », a indiqué Larry Hutchinson, président-directeur général de Toyota Canada Inc. « Plus de 40 % des véhicules que nous avons vendus au Canada ont été fabriqués ici même, par des Canadiens. »

Dominant l'industrie automobile en nombre de véhicules fabriqués et de véhicules vendus, TMMC fabrique l'emblématique Toyota Corolla, le polyvalent Toyota RAV4, et les luxueux Lexus RX 350 et Lexus RX 450 hybride.

Toyota fabrique des véhicules au Canada depuis 1988 et a déjà produit plus de 7 millions de véhicules au pays. Chaque année, plus de 8 000 Canadiens unissent leurs compétences et leur passion pour fabriquer des véhicules Toyota dans trois usines de montage situées à Cambridge et à Woodstock, avec le soutien de milliers d'autres employés partout au pays qui fournissent pièces et service.

« Nous avons établi un solide partenariat avec TMMC et ses équipiers, et chaque véhicule Toyota fabriqué au Canada bénéficie de la qualité et de la fiabilité que nos clients canadiens sont en droit d'attendre », a poursuivi M. Hutchinson. « Le soutien de nos clients canadiens et de leurs communautés partout au pays nous a permis de développer nos activités au Canada depuis plus de 50 ans. »

À propos de Toyota Canada Inc.



Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 5 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 7 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, la Toyota Corolla, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride.

SOURCE Toyota Canada Inc.

Communiqué envoyé le 1 février 2018 à 18:12 et diffusé par :