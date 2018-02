Le rejet de l'appel dans le cas Metron est accueilli favorablement, mais la lutte pour la justice se poursuit







TORONTO, le 1er févr. 2018 /CNW/ - Les dirigeants du Syndicat des Métallos accueillent favorablement la décision de la Cour d'appel de l'Ontario de rejeter un appel des avocats à l'égard d'un superviseur de Metron Construction Inc. condamné à la suite du décès de quatre travailleurs, en 2009, en raison de l'effondrement d'un échafaudage à Toronto.

Cependant, le directeur national des Métallos, Ken Neumann, et le directeur des Métallos de l'Ontario, Marty Warren, demandent au gouvernement de l'Ontario d'en faire plus en vue d'exécuter la loi qui devrait s'appliquer dans chaque cas de décès en milieu de travail.

Pour M. Warren, cela est d'autant plus important à la suite du décès toujours inexpliqué du membre du Syndicat des Métallos Tom Gowling (section locale 16506) cette semaine, à North American Tillage, et de celui d'un autre travailleur, à peine quelques jours auparavant, ces deux décès étant survenus à Hamilton.

« Le rejet de cet appel devrait envoyer un message fort à tous les employeurs, qui doivent être tenus davantage responsables des conditions qui entraînent des décès et des blessures graves dans trop de lieux de travail », a indiqué M. Warren. « Nous souhaitons que ce précédent signifie quelque chose pour les milliers de familles qui ont perdu des êtres chers au travail. »

M. Neumann a indiqué que le rejet de l'appel confirme l'importance de la campagne du Syndicat des Métallos en faveur d'une meilleure application de la « loi Westray », qui consiste en des modifications au Code criminel adoptées en 2004 et visant à tenir les sociétés pour criminellement responsables des décès en milieu de travail.

« Il s'agit là d'une victoire pour la campagne en vue d'appliquer la loi, pour laquelle le Syndicat des Métallos lutte depuis plusieurs années afin qu'elle se concrétise partout au Canada, dans toutes les provinces et tous les territoires », a indiqué M. Neumann.

« Il est important de reconnaître le geste de Kevin Sedore, détective au service de police de Toronto, qui a fait ce que les ministres de la justice provinciaux et territoriaux devraient exiger de la part de tous les policiers au pays », a-t-il ajouté.

« Comme nous l'avions demandé, le détective Sedore a posé le bon geste à la veille de Noël 2009 - il a considéré l'effondrement de l'échafaudage de Metron comme étant une scène de crime. Il a mené une enquête approfondie plutôt que de remettre le tout entre les mains des organismes de réglementation relevant du ministère du Travail et de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. »

M. Neumann a souligné que ce type de travail policier est essentiel pour la campagne nationale des Métallos, intitulée « Mettons fin au carnage, appliquons la loi. »

« Metron ne constitue pas un cas unique de négligence », a ajouté M. Warren. « Nous demandons au procureur général de l'Ontario d'affecter des ressources afin de former la police et les procureurs et de leur donner des directives afin qu'ils mènent des enquêtes, portent des accusations et poursuivent en justice les employeurs dont nous savons qu'ils jouent avec la vie des travailleurs au nom du profit. Jusqu'à ce que cela soit bien établi, les travailleurs demeurent vulnérables et jetables. »

M. Warren a mentionné que la peine d'emprisonnement imposée à Vadim Kazenelson, superviseur à Metron, est juste, mais il a souligné que le propriétaire de Metron, Joel Swartz, demeure en liberté.

« Il est toujours nécessaire que des propriétaires comme M. Swartz soient tenus responsables », a-t-il indiqué. « Cette décision ne met pas un terme aux questions que l'affaire Metron a soulevées. Ce n'est qu'un début. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la campagne « Mettons fin au carnage », notamment une vidéo composée de témoignages de familles ayant perdu des êtres chers, consultez le site www.appliquezlaloi.ca.

SOURCE Syndicat des Metallos

Communiqué envoyé le 1 février 2018 à 17:37 et diffusé par :