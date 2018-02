Résultats du T4 2017 de Banco Bradesco







SAO PAULO, 1er février 2018 /CNW/ - Voici les principaux résultats dévoilés par Bradesco (BM&FBovespa : BBDC3; BBDC4, NYSE : BBD) pour 2017, qui tiennent compte de la consolidation depuis le 1er juillet 2016 de HSBC Bank Brasil S.A. et de ses filiales (HSBC Brasil) :

1. Le bénéfice net récurrent pour 2017 était de 19,024 milliards $ R (une hausse de 11,1 % par rapport au bénéfice net récurrent de 17,121 milliards $ R pour 2016), ce qui correspond à un bénéfice par action de 3,13 $ R et à un rendement des capitaux propres moyens ajustés des actionnaires de 18,1 %.

2. En ce qui concerne la source, le bénéfice net récurrent est composé de 13,490 milliards $ R provenant d'opérations financières, ce qui représente 70,9 % du total, et de 5,534 milliards $ R attribuables à l'assurance, aux régimes de retraite et aux transactions d'obligations de capitalisation, qui totalisent ensemble 29,1 %.

3. En date du 31 décembre 2017, la capitalisation boursière de Bradesco s'élevait à 200,521 milliards $ R, affichant une croissance de 24,7 % par rapport à décembre 2016.

4. Le total de l'actif en décembre 2017 représentait 1,298 mille milliards $ R, une hausse de 0,4 % par rapport à décembre 2016. Le rendement annualisé des actifs totaux moyens se chiffre à 1,5 %.

5. En décembre 2017, le portefeuille élargi de prêts a atteint 492,931 milliards $ R, un recul de 4,3 % par rapport à décembre 2016. Les transactions avec les particuliers ont totalisé 175,469 milliards $ R (une hausse de 2,0 % par rapport à décembre 2016), alors que les échanges avec les sociétés ont atteint 317,462 milliards $ R (une chute de 7,4 % par rapport à décembre 2016).

6. Les actifs sous gestion ont atteint 1,987 mille milliards $ R, un saut de 4,3 % par rapport à décembre 2016.

7. Les capitaux propres des actionnaires ont terminé à 110,457 milliards $ R en décembre 2017, 10,0 % plus élevé qu'en décembre 2016. Le ratio Basel III, qui se fonde sur le Prudential Conglomerate, s'est chiffré à 17,1 %, dont 13,1 % représentent du capital de catégorie I.

8. Un total de 7,204 milliards $ R a été versé et provisionné aux actionnaires à titre d'intérêts sur les capitaux propres de ces derniers en raison des profits générés en 2017; 2,384 milliards $ R de ce montant ont été payés sous forme de versements provisoires et mensuels, et 4,820 milliards $ R ont été provisionnés.

9. La portion intérêts-bénéfices du revenu net d'intérêts a totalisé 62,775 milliards $ R en 2017, affichant une baisse de 0,5 % par rapport à 2016.

10. Le ratio de défaillance de 90 jours est demeuré stable à 4,7 % au terme de décembre 2017, une baisse de 0,8 point de pourcentage en comparaison à décembre 2016.

11. En excluant la dépréciation des actifs financiers, le coefficient d'efficacité (ER) correspondait à 40,8 % en décembre 2017 (comparativement à 38,9 % en décembre 2016).

12. Les primes d'assurance vendues, les contributions aux régimes de retraite et les revenus tirés des obligations de capitalisation ont totalisé 76,289 milliards $ R en 2017, en hausse de 6,8 % en comparaison à 2016. Les provisions techniques se sont chiffrées à 246,653 milliards $ R, une augmentation de 10,4 % comparativement au bilan de décembre 2016.

13. Les investissements dans les technologies de l'information (TI) se sont élevés à 6,037 milliards $ R en 2017.

14. Les taxes et les contributions versées ou inscrites comme provisions, y compris la sécurité sociale, totalisent 31,584 milliards $ R pour 2017, desquels 15,548 milliards $ R sont reliés aux taxes retenues et perçues de tierces parties; 16,036 milliards $ R ont été calculés selon des activités mises en oeuvre par Bradesco Organization, ce qui représente 84,3 % du bénéfice net récurrent.

15. En 2017, Bradesco a mis en oeuvre, dans le cadre de ses efforts continus de rationalisation des ressources, un processus d'optimisation de son réseau de service à la clientèle visant à améliorer et à accroître constamment les services qu'elle offre à ses clients. À l'heure actuelle, Bradesco dispose d'un vaste réseau de service à la clientèle au Brésil, lequel compte plus de 73 474 points de service à la clientèle (PA), 4 749 succursales, 3 899 succursales de service (PA), 928 guichets automatiques bancaires situés dans les locaux de la société (PAE) et 38 708 points de service à la clientèle Bradesco Expresso (correspondants). La banque offre aussi 35 590 guichets automatiques bancaires Bradesco et 21 259 guichets automatiques bancaires du réseau Banco24Horas.

16. La paie plus les débits et les avantages versés correspondent à 16,874 milliards $ R pour 2017. Les prestations sociales accordées aux employés de Bradesco Organization et à leurs personnes à charge ont atteint 4,638 milliards $ R, alors que les investissements dans les programmes d'éducation, de formation et de développement ont totalisé 170,775 millions $ R.

17. Prix remportés et reconnaissances d'importance pendant cette période :

société la plus saluée avec le prix « Best in People Management » (Valor Carreira, du journal Valor Econômico);

figurante dans le sondage « Top of Mind » à titre d'établissement financier privé le plus présent à l'esprit des Brésiliens (journal Folha de S. Paulo);

première place au classement général et gagnante du prix « 100 Most Innovative in companies in the Use of IT » (IT Mídia, en collaboration avec PricewaterhouseCoopers - PWC);

gagnante du prix IT Leaders de 2017, dans les catégories Banques et Assurance; première place, pour la deuxième année consécutive, au classement Top 100 IT Leaders de 2017 (17e édition de Computerworld);

nommée meilleure gestionnaire de fonds multimarchés et de vente en gros au Brésil (magazine Exame, fondé sur un sondage mené par Getúlio Vargas Foundation); et

plus grand groupe privé au classement « Valor Grandes Grupos » (journal Valor Econômico).

Bradesco Organization est entièrement vouée au développement durable du Brésil. Nous avons établi nos directives et nos stratégies commerciales afin d'y intégrer les meilleures pratiques en matière de développement durable, compte tenu du contexte et du potentiel propres à chaque région, contribuant ainsi à la création de valeurs communes à long terme. Pour renforcer cette position, nous avons consolidé notre adhésion à des initiatives commerciales mondialement reconnues, dont : Global Compact, Sustainable Development Goals (SDG), Equator Principles, CDP (Carbon Disclosure Program), Principles for Responsible Investment (PRI), GHG Protocol Program (Brazilian Greenhouse Gas Emissions Program) et Companies for Climate Change (EPC). Le conseil d'administration, par l'entremise du comité sur la viabilité, supervise les délibérations en matière de durabilité. L'excellence en administration des affaires est saluée par les principaux indices de développement durable, comme le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) -- « World and Emerging Markets » de la Bourse de New York, le Corporate Sustainability Index (ISE), et le Carbon Efficient Index (ICO2), ces deux derniers ayant été créés par le B3.

Grâce à un vaste programme social et éducatif mis en place il y a 61 ans, Fundação Bradesco chapeaute 40 écoles partout au Brésil. En 2017, un budget de 624,359 millions $ R a profité à 96 754 étudiants inscrits aux paliers suivants dans ses écoles : l'éducation de base (de la maternelle à l'école secondaire et à l'école secondaire supérieure technique et professionnelle); la formation des jeunes et des adultes; et la formation spécialisée préliminaire et continue, qui se concentre sur la création d'emplois et de revenus. En plus d'obtenir une éducation gratuite de qualité, les élèves inscrits au système d'éducation de base, lesquels totalisent plus de 42 000, ont aussi eu droit à des uniformes, à du matériel scolaire, à des repas ainsi qu'à une assistance dentaire et médicale. Fundação a aussi aidé 608 000 étudiants par la formation à distance (EaD) grâce à son portail d'apprentissage « Escola Virtual » (école virtuelle), où les élèves ont pu suivre au moins l'un des quelque 90 cours inscrits à l'horaire. On dénombre 15 101 étudiants de plus qui prennent part à des projets et à des initiatives en partenariat, comme le programme Educa+Ação, ainsi qu'à des cours de technologie.

Les états financiers sont disponibles dans la section Investor Relations (Relations avec les investisseurs) du site Web de Bradesco à l'adresse banco.bradesco/ir.

