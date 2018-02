27e Mois de l'histoire des Noirs - La mairesse de Montréal Valérie Plante accueille les leaders des communautés noires à l'Hôtel de ville







MONTRÉAL, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et Magda Popeanu, responsable de la diversité montréalaise, ont accueilli ce soir à l'Hôtel de ville des représentants des communautés noires de Montréal pour marquer les débuts de la riche programmation du 27e Mois de l'histoire des Noirs (MHN). Le lancement s'est déroulé en présence du ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, David Heurtel, du président de la Table ronde du Mois de l'histoire des Noirs, Michael Farkas, et des porte-paroles du MHN, la docteure en psychologie culturelle Myrna Lashley et l'auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet.

La programmation de cette 27e édition s'articule autour du thème « Notre histoire s'écrit chaque jour ». Diverses activités honoreront tout au long du mois de février les différents acteurs qui s'engagent chaque jour à améliorer les conditions de vie des communautés noires au Québec et qui contribuent au rayonnement et à la représentation des diverses expériences noires.

« C'est important pour la Ville de Montréal de célébrer le Mois de l'histoire des Noirs. Les communautés noires sont profondément enracinées dans notre métropole et en les accueillant ce soir au coeur de la maison des citoyens, nous reconnaissons leur rôle essentiel à faire de la métropole un modèle d'inclusion et d'espoir », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Mme Plante a également profité de l'occasion pour saluer les 13 lauréats du MHN qui se sont illustrés dans divers secteurs d'activités, que ce soit dans des domaines politique, économique, social ou culturel, ici comme à l'extérieur de Montréal. « La contribution de ces nouveaux chefs de fil au développement et au progrès de notre ville constitue une source d'inspiration incroyable pour les Montréalais et les Montréalaises, en particulier pour les nouveaux arrivants. Je félicite les lauréats de leur parcours novateur et leur souhaite de poursuivre leur engagement avec tout autant de ferveur », a conclu Valérie Plante.

Pour connaître la programmation du Mois de l'histoire des Noirs, veuillez cliquer ici.

