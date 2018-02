Le Musée canadien de la guerre présente des oeuvres d'art militaire contemporain produites dans le cadre du Programme d'arts des Forces canadiennes







OTTAWA, le 1er févr. 2018 /CNW/ - Depuis la Première Guerre mondiale, l'art militaire a permis d'établir un puissant lien entre le public canadien et l'univers des forces armées. Le Musée canadien de la guerre est fier de présenter une exposition d'art contemporain qui permettra à la population canadienne de découvrir plus intimement différentes expériences de déploiements militaires sur le front intérieur et à l'étranger. L'exposition Le Programme d'arts des Forces canadiennes - Groupe 7 mettra en lumière le travail de huit artistes civils qui ont dépeint le quotidien de membres des personnels militaires, marins et des forces de l'air. À leur façon, leurs oeuvres contribuent à une meilleure compréhension de l'histoire militaire.

« Le Programme d'arts des Forces canadiennes offre une perspective unique sur l'histoire contemporaine des Forces armées canadiennes, s'enthousiasme Stephen Quick, directeur général du Musée de la guerre. En tant que musée national d'histoire militaire, nous sommes honorés de présenter ces oeuvres extraordinaires, créées grâce à cette importante initiative. »

Inspirées par l'expérience des artistes de la septième cohorte du PAFC, qui ont été déployés avec des militaires en 2014-2015, les oeuvres portent à la réflexion. S'exprimant par le biais de photographies, de vidéos, de croquis, de peintures à l'huile, de sculptures en verre et de techniques mixtes combinant textile et papier, Nancy Cole, Richard Johnson, Guy Lavigueur, Ivan Murphy, Kathryn Mussallem, Erin Riley, Mark Thompson et Eric Walker offrent l'opportunité de découvrir une variété de styles et de points de vue. L'exposition sera présentée au Musée de la guerre du 2 février au 2 avril 2018. En guise de complément, cinq oeuvres créées par des cohortes précédentes du PAFC et faisant désormais partie de la collection du Musée seront également exposées dans le couloir situé devant la galerie.

L'exposition Le Programme d'arts des Forces canadiennes - Groupe 7 a été créée par le Musée canadien de la guerre en partenariat avec la Direction - Histoire et patrimoine du ministère de la Défense nationale. Le Musée s'est aussi engagé à accueillir les expositions qui présenteront les oeuvres des groupes 8 et 9 du PAFC.

Les huit artistes exposés participeront à une discussion animée par Joanne Stober, l'historienne du Musée de la guerre spécialisée en guerre et en culture visuelle. Cette activité se tiendra au Diefenbunker, à Carp, le 3 février.

Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. Il a pour mission de faire comprendre au grand public l'histoire militaire du Canada dans ses dimensions individuelles, nationales et internationales. Le travail du Musée canadien de la guerre est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

