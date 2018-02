McKesson Canada se classe parmi Les meilleurs employeurs de Montréal







MONTRÉAL, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, McKesson Canada a été nommée l'un des Meilleurs employeurs de Montréal dans le cadre d'une compétition annuelle organisée par les éditeurs du Canada's Top 100 Employers (100 meilleurs employeurs du Canada).

« Nous sommes fiers d'être sur la liste des Meilleurs employeurs de Montréal. Cette distinction reflète non seulement la valeur que nous accordons à nos employés, mais également le rôle prépondérant que nous avons au sein de la communauté et du secteur des soins de santé », a déclaré Paula Keays, présidente de McKesson Canada.

Les avantages sociaux et les programmes qui soutiennent l'équilibre travail-famille de McKesson Canada font partie des raisons justifiant le classement de l'entreprise parmi la liste des 45 meilleurs endroits où travailler à Montréal. L'organisation s'est aussi démarquée des autres entreprises grâce à ses occasions exceptionnelles en termes d'avancement professionnel. « Bien que nous soyons une grande entreprise, nous avons démontré que nous sommes capables de nous adapter aux besoins en constante évolution de nos employés. Nous sommes convaincus que notre plus grande force réside dans la qualité de nos employés! C'est pourquoi nous offrons des occasions de développement et de réussite à tous! », a ajouté Mme Keays.

La vie chez McKesson Canada

Animés par une éthique professionnelle solide, les employés de McKesson Canada bénéficient d'un environnement de travail stimulant où l'innovation, la diversité et la collaboration sont encouragées. L'entreprise offre de nombreux avantages sociaux et programmes, notamment :

Un ensemble de valeurs partagées et de principes de leadership

Un régime d'actionnariat

Un environnement de travail dynamisant et des programmes de travail flexibles

Des occasions de développement et de réussite

Des programmes qui encouragent la santé financière, physique et mentale

Des subventions pour les garderies locales* et des versements complémentaires aux congés de maternité

Des subventions pour les droits de scolarité et programmes de formation

Des initiatives d'engagement communautaire

Des stages rémunérés, des stages coopératifs et des emplois d'été pour les étudiants et nouveaux diplômés

* Non offert dans tous les emplacements.

Pour en apprendre davantage, lisez l'évaluation complète de McKesson Canada en cliquant ici. Pour obtenir plus d'information sur les perspectives de carrière au sein de McKesson Canada, visitez le www.careers.mckesson.ca.

À propos de McKesson Canada

Fondée depuis plus de 100 ans, McKesson Canada se dédie à offrir des médicaments vitaux, des fournitures et des technologies de l'information qui permettent à l'industrie de la santé d'offrir aux patients des soins meilleurs et plus sûrs. Nos solutions permettent aux pharmacies, aux fabricants, aux hôpitaux et autres institutions de soins de santé de se rapprocher des millions de patients qu'ils traitent tous les jours, tout en contribuant à la qualité et à la sûreté des soins au Canada. Pour en savoir davantage, visitez le site www.mckesson.ca.

À propos de Les meilleurs employeurs de Montréal

Le concours Les meilleurs employeurs à Montréal, lancé en 2006, présente à des organisations une désignation spéciale qui vise à reconnaître les employeurs du Grand Montréal qui sont à l'avant-plan dans leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs sont évalués par les éditeurs du concours des 100 meilleurs employeurs au Canada au moyen des mêmes critères que pour le concours national : 1) le lieu de travail physique; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les employeurs sont comparés aux autres organisations du même domaine afin de déterminer ceux qui offrent les programmes les plus progressistes et les plus avant-gardistes. Ce concours annuel est ouvert à tout employeur dont le siège social se trouve dans le Grand Montréal; les employeurs de toute taille peuvent présenter leur candidature, qu'ils oeuvrent dans le secteur privé ou public.

