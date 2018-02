Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, obtient la certification Top Employers en Amérique du Nord pour l'année 2018







Les sociétés de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, en Amérique du Nord, notamment EMD Serono, MilliporeSigma et EMD Performance Materials, reconnues pour la deuxième année consécutive.

Le Top Employers Institute reconnaît les meilleurs employeurs à l'échelle mondiale.

BOSTON, MA et MISSISSAUGA, ON, le 1er févr. 2018 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, les entreprises nord?américaines de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, une société de sciences et technologie de pointe, ont été reconnues pour l'offre hors pair faite à ses employés par le Top Employers Institute.

EMD Serono, MilliporeSigma et EMD Performance Materials ont reçu cette reconnaissance importante pour leur engagement envers le développement de leurs employés.

« Recruter les talents les meilleurs et les plus prometteurs dans des régions clés comme l'Amérique du Nord fait partie intégrante de ce que nous faisons depuis 350 ans pour assurer notre réussite à l'échelle mondiale », souligne Udit Batra, membre de la haute direction et président?directeur général, Sciences de la vie à Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne. « Cette reconnaissance confirme les possibilités qui s'offrent aux personnes qui rallient les rangs de notre entreprise. »

« Dans tous les secteurs de l'entreprise, y compris les sciences de la vie, nous cherchons à recruter des talents de nombreuses disciplines, notamment les technologies numériques et de l'information, les services techniques, l'ingénierie et de nouveaux secteurs comme l'intelligence artificielle. Les possibilités sont infinies. »

Récemment, le secteur des Sciences de la vie a ouvert des installations de 26 000 mètres carrés à Burlington, Massachusetts; le site, où travaillent près de 1 000 employés, a été conçu pour tirer profit du savoir?faire et des compétences des meilleurs talents dans l'industrie des sciences de la vie.

Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, qui célèbre son 350e anniversaire cette année, est l'un des rares groupes de sociétés à obtenir la certification exclusive de Top Employers en Amérique du Nord pour 2018. La société a aussi obtenu le titre en Asie?Pacifique, en Europe, en Amérique latine et au Moyen?Orient.

« Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance officielle à nouveau et nous engageons à créer un environnement où nos employés de talent sont encouragés à accomplir leur travail au meilleur de leurs capacités et à développer leur carrière », affirme Gary Zieziula, président et directeur général d'EMD Serono. « La contribution de nos employés de grand talent nous permet d'arriver à réaliser notre mission de créer des solutions et des technologies qui améliorent la vie des gens partout dans le monde ».

La recherche internationale effectuée par le Top Employers Institute permet de reconnaître les employeurs mondiaux chefs de file qui offrent d'excellentes conditions de travail à ses employés, qui favorisent le perfectionnement à tous les paliers de l'entreprise et qui s'efforcent d'optimiser de façon soutenue les pratiques d'emploi. Pour obtenir la certification du Top Employers Institute, les entreprises sont soumises à un processus d'examen rigoureux au cours duquel sont évalués des critères comme la stratégie de recrutement, la planification des effectifs, le développement du leadership et la culture d'entreprise.

« Nous reconnaissons l'importance de créer un environnement de travail inclusif et collaboratif qui vise non seulement à tirer profit des compétences actuelles de nos employés, mais aussi à leur fournir les outils nécessaires pour favoriser leur perfectionnement et satisfaire leurs ambitions personnelles », dit Luiz Vieira, président et directeur général d'EMD Performance Materials.

La certification de Top Employers s'ajoute à l'inscription de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne -- MilliporeSigma et EMD Serono -- The Boston Globe sur la liste des « meilleurs endroits où travailler » en 2017.

Afin d'en savoir plus sur le Top Employers Institute et la certification de Top Employers, visitez le site www.top-employers.com.

À propos de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne

Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, est une entreprise de sciences et technologie de pointe dans les domaines de la santé, des sciences de la vie et des matériaux de haute performance. Près de 50 000 employés travaillent au développement de technologies qui améliorent la vie au quotidien - depuis des biothérapies pour le traitement du cancer ou de la sclérose en plaques, des systèmes de pointe pour la recherche scientifique et la production, jusqu'aux cristaux liquides pour les téléphones intelligents et téléviseurs. En 2016, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, a généré des ventes de 15 milliards d'euros, réparties dans 66 pays.

Fondée en 1668, Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, est la plus vieille société de produits pharmaceutiques et chimiques au monde. La famille fondatrice conserve une participation majoritaire dans le groupe d'entreprises coté en Bourse. Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, détient les droits mondiaux du » nom et de la marque « Merck », sauf au Canada et aux États?Unis, où la société exerce ses activités sous les dénominations EMD Serono, MilliporeSigma et EMD Performance Materials.

