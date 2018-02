Kia Canada Inc. enregistre 3 253 ventes en janvier







MISSISSAUGA, Ontario, 01 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Kia Canada Inc. a annoncé un total de 3 253 véhicules vendus au mois de janvier. Le véhicule utilitaire sport Sorento se trouve en première ligne (796 unités), affichant une augmentation de 16,5 pour cent par rapport à 2017. Il est suivi du véhicule utilitaire sport compact Sportage (594 unités), de la famille des berlines Forte (591 unités) et du véhicule utilitaire urbain Soul (427 unités). Les ventes du multisegment hybride de Kia, le Niro, restent excellentes en janvier, atteignant 138 unités.

« Notre formidable début d'année 2018 peut être attribué à la valeur, la qualité et le design de notre gamme de véhicules primés, » affirme M. Ted Lancaster, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada Inc. « Le mois dernier, lors du Salon international de l'auto de Montréal, nous avons présenté la toute nouvelle Forte 2019 aux Canadiens, qui l'ont accueilli très positivement. Au cours des prochains mois, nous allons présenter d'autres modèles entièrement nouveaux ou repensés, et je suis certain qu'ils feront parler d'eux sur le marché canadien de l'automobile ».

Kia Canada Inc. prévoit avec grande anticipation de dévoiler un tout nouveau modèle inédit lors de la journée médiatique du Salon canadien international de l'auto, prévue le 15 février. Des détails et des informations sur ce nouveau modèle passionnant seront diffusés sous peu.

Incitatifs de février 2018 :

En février, Kia Canada a l'immense plaisir de poursuivre sa promotion « Fait pour conquérir l'hiver », qui propose aux clients un financement à partir de 0 % et un bonus jusqu'à 2 000 $ à l'achat. Ce sont les modèles primés du Sportage et du Sorento qui tiendront la vedette pour se lancer à la conquête de l'hiver. Pour un Sportage 2018, le taux de financement de 1,99 % jusqu'à 84 mois sera accompagné d'un bonus de 1 000 $, tandis que le Sorento 2018 offrira un taux de financement de 0 % jusqu'à 60 mois allié à un bonus de 2 000 $. Les clients payant au comptant pourront profiter d'une réduction maximale de 4 000 $ sur certaines versions du Sorento ou de 3 000 $ sur les Optima. Demandez tous les détails à votre concessionnaire!

Kia Canada Inc. (www.kia.ca ? www.facebook.com/kiacanada), un constructeur de véhicules de qualité pour les jeunes d'esprit, est une filiale de Kia Motors Corporation (KMC). Fondée en 1999, Kia Canada Inc. vend des véhicules de grande qualité, comme la Soul, la Forte, l'Optima et le Sorento, et en effectue l'entretien par le biais d'un réseau de 191 concessionnaires canadiens. Kia Canada Inc. emploie 154 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ses trois bureaux régionaux répartis sur l'ensemble du pays, incluant son bureau à la fine pointe de Montréal. Le slogan de Kia, « Le pouvoir de surprendre », symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surprendre les gens en offrant des expériences de conduite excitantes et inspirantes qui dépassent les attentes.

