Air Canada remporte le prix du meilleur rapport de développement durable dans la catégorie des transports au Canada une deuxième année de suite







MONTRÉAL, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le rapport de développement durable d'Air Canada, Citoyens du monde, a été couronné meilleur rapport de développement durable dans la catégorie des transports par l'Initiative pour la finance durable (IFD). Pour une deuxième année de suite, le rapport d'Air Canada est nommé meilleur de son secteur par l'IFD, un organisme sans but lucratif qui regroupe des professionnels de la finance ayant à coeur de promouvoir la finance durable et l'investissement responsable auprès des institutions financières, des entreprises et des universités.

« Air Canada est fière de recevoir cette marque de reconnaissance, car la reddition de compte est un aspect important des programmes de développement durable. Promouvoir le développement durable s'impose comme la conduite à suivre parce que notre succès dépend de la prospérité des collectivités et de leurs membres. C'est pourquoi nous tenons compte du développement durable dans tout ce que nous faisons, et Citoyens du monde, notre rapport de développement durable, est un moyen de faire état de nos progrès et de notre contribution en ce qui a trait à la sécurité, à l'environnement, à nos employés et aux collectivités », a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

Voici quelques points saillants des activités de développement durable d'Air Canada en 2016 exposées dans le plus récent Citoyens du monde :

Le taux de blessures entraînant un arrêt de travail, par tranche de 100 employés équivalents temps plein pour l'exploitation principale d'Air Canada, a diminué de 5,7 %.





Le rendement du carburant s'est amélioré de 4,3 % par rapport à 2015, et ensemble, les initiatives à ce chapitre ont permis d'éviter la consommation de plus de 13 800 tonnes de carburant, ce qui correspond à l'émission d'approximativement 44 400 tonnes d'équivalent CO 2 . Entre 1990 et 2016, Air Canada a accru le rendement du carburant de son parc aérien de 40 %.





La Société a achevé les négociations avec le dernier de ses principaux groupes syndicaux canadiens, récoltant une paix sociale sans précédent pour elle et pratiquement jamais vue dans l'industrie de l'aviation. Les conventions collectives de longue durée avec les groupes syndicaux qui représentent la majorité de ses 25 000 employés syndiqués en poste au Canada sont maintenant ratifiées.





sont maintenant ratifiées. La Fondation Air Canada a fait don d'argent ainsi que de biens et services en nature, notamment le transport pour Voyage de rêve, ce qui représente un total d'environ 4,5 M$.?

Le rapport de développement durable 2016 d'Air Canada est consultable au www.aircanada.com/rvs. Il a été établi conformément aux principes énoncés par la Global Reporting Initiative, une norme reconnue à l'échelle internationale en matière de rapport sur le développement durable. Afin de valider l'information qu'il contient, Air Canada a fait appel à un vérificateur externe qui a sélectionné certains indicateurs et les a validés en toute indépendance. Le rapport a été produit à partir des résultats d'un sondage exhaustif mené auprès de parties prenantes pour définir les principales préoccupations en matière de développement durable. Il décrit les pratiques de gouvernance à Air Canada et présente des tableaux de données qui quantifient les résultats de nos activités de développement durable.

À propos du concours IFD du meilleur rapport de développement durable

Ce concours, qui en est à sa cinquième année, a pour but de promouvoir l'excellence en matière de reddition de compte en développement durable auprès des sociétés ouvertes canadiennes. Toutes les entreprises qui font partie de l'indice composé S&P/TSX sont automatiquement admissibles à ce concours. Le jury est composé d'étudiants de plusieurs universités, soit l'Université Concordia, HEC Montréal, l'Université McGill, Polytechnique Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'UQAM, et l'Université de Waterloo.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 200 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli environ 48 millions de passagers en 2017. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 60 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 300 aéroports dans 191 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2017. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

À propos de l'IFD

L'Initiative pour la finance durable (IFD) est un organisme sans but lucratif situé à Montréal, au Québec, dont la mission est de favoriser l'évolution des pratiques d'investissements par l'intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans l'analyse, la sélection et la gestion des placements, et ce, dans une perspective de développement durable. Elle regroupe des professionnels de la finance ayant à coeur de promouvoir la finance durable, et plus particulièrement l'investissement responsable, auprès des institutions financières, des entreprises et des universités. Elle adopte une approche collaborative centrée sur l'éducation, le perfectionnement professionnel, la recherche universitaire et les partenariats.

