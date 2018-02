Air Canada est nommée parmi les meilleurs employeurs de Montréal pour la cinquième année consécutive







MONTRÉAL, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs de Montréal pour une cinquième année de suite selon une enquête annuelle effectuée par Mediacorp Canada Inc. Le palmarès de 2018 met en évidence les employeurs de Montréal ayant des programmes de ressources humaines exceptionnels ainsi que des politiques avant-gardistes en milieu de travail d'après l'examen détaillé de leurs activités et de leurs pratiques en matière de ressources humaines, comparativement à celles des autres entreprises de leur secteur et de leur région.

« Air Canada est une entreprise mondiale dont le siège social se trouve à Montréal et emploie plus de 10 000 employés dans la région. Nous sommes très fiers de compter parmi les meilleurs employeurs de Montréal pour la cinquième année consécutive. Être reconnus comme un lieu de travail centré sur l'employé et proposant une grande variété de carrières intéressantes, des occasions de croissance, des programmes de formation de premier plan, des régimes d'avantages sociaux uniques et souhaitables, et des occasions d'engagement dans la collectivité nous aide à attirer et à conserver les meilleurs employés, alors que nous continuons d'atteindre de nouveaux sommets dans notre parcours en vue de devenir un champion mondial dans notre industrie », a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, première vice-présidente - Employés et Culture d'Air Canada. « Air Canada est depuis longtemps perçue comme un employeur progressiste et reçoit en moyenne plus de 390 candidatures pour chaque poste à pourvoir. »

Prix des meilleurs employeurs de Montréal

Mediacorp a souligné l'existence de plusieurs programmes de mobilisation et de soutien au personnel uniques à Air Canada. Citons notamment : des installations ultramodernes de formation, de généreuses réductions et des avantages accessoires pour les employés et les membres de leur famille, des programmes qui font la promotion de la santé, de la condition physique et du bien-être, ainsi qu'une approche consultative en ce qui concerne les aménagements du lieu de travail, comme les récentes rénovations du siège social pour lesquelles Air Canada a sollicité la rétroaction de ses employés sur tous les aspects, qu'il s'agisse de la conception de l'espace de rangement ou du décor final.

Depuis 2006, le palmarès des meilleurs employeurs à Montréal souligne le travail de ceux qui jouent un rôle de chef de file de leur industrie respective en raison des conditions de travail exceptionnelles qu'ils offrent. Dans le cadre du sondage sur les meilleurs employeurs à Montréal, les entreprises sont évaluées par les rédacteurs du Palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada dans huit catégories : le lieu de travail, le climat professionnel et social, les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux, les vacances et autres congés, les communications avec les employés, la gestion du rendement, la formation et le développement des compétences, et l'engagement dans la collectivité.

Travailler à Air Canada

Le classement d'Air Canada au palmarès des 100 meilleurs employeurs de Montréal a fait en sorte que la société aérienne est devenue une cible de choix pour les personnes à la recherche d'une carrière stimulante. Chaque mois, 56 000 personnes visitent la page Carrières de son site Web, et elle reçoit en moyenne 390 candidatures par poste à pourvoir.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les perspectives de carrière à Air Canada, veuillez visiter le www.aircanada.com/carrieres.

En plus d'être nommée parmi les meilleurs employeurs de Montréal pour 2018, Air Canada a reçu d'autres marques de reconnaissance relatives aux relations avec les employés et à la mobilisation du personnel, notamment :

nommée l'un des 100 meilleurs employeurs canadiens, pour une cinquième année d'affilée, selon une enquête réalisée par Mediacorp Canada ;

; nommée par Achievers parmi les 50 lieux de travail les plus engagés en Amérique du Nord pour une deuxième année consécutive;

classée au deuxième rang des employeurs les plus attrayants au pays, selon le sondage indépendant réalisé par Randstad dans le cadre de l'évaluation de l'image de marque des employeurs ( Employer Brand Research );

); un des employeurs les plus favorables à la diversité au Canada en 2017. Mediacorp Canada souligne le succès d'Air Canada à promouvoir les femmes, notamment dans des postes traditionnellement peu féminisés.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les pratiques en matière de ressources humaines d'Air Canada, consultez la section sur les employés de notre rapport de développement durable de 2016 à https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/about/corporate-responsibility/corporate-sustainability-reports.html#/par2_accordion.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 200 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli environ 48 millions de passagers en 2017. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 60 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 300 aéroports dans 191 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2017. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 1 février 2018 à 15:48 et diffusé par :