Programme des artistes en résidence Doris McCarthy : annonce des artistes sélectionnés en 2018







TORONTO, le 1er févr. 2018 /CNW/ - La Fiducie du patrimoine ontarien est heureuse d'annoncer qui sont les artistes sélectionnés dans le cadre du Programme des artistes en résidence Doris McCarthy en 2018.

Chaque année, ce programme de résidence offre à des artistes professionnels de partout au pays un hébergement et un espace de création dans la demeure où Doris McCarthy, artiste canadienne de renom, avait aménagé un atelier.

Les six artistes sélectionnés en 2018 dans le cadre du programme sont :

Nima Babaie-Azadi (Bleu Shiraz) , auteur-compositeur-interprète, rappeur et musicien de Toronto ;





, auteur-compositeur-interprète, rappeur et musicien de ; Evin Collis , artiste multidisciplinaire et éducateur de Winnipeg ;





, artiste multidisciplinaire et éducateur de ; Lou Sheppard , artiste et pédagogue de Halifax se spécialisant dans les pratiques et prestations audio et vidéo;





, artiste et pédagogue de se spécialisant dans les pratiques et prestations audio et vidéo; Fiona Freemark , artiste visuelle de Toronto centrant sa pratique sur les éléments découpés, la photographie et le dessin;





, artiste visuelle de centrant sa pratique sur les éléments découpés, la photographie et le dessin; Meaghan Hyckie , artiste visuelle de Toronto se spécialisant dans le dessin;





, artiste visuelle de se spécialisant dans le dessin; Amanda Leduc , auteure et réviseure pigiste de Hamilton .

Doris McCarthy a fait don de sa propriété près des falaises de Scarborough - connue sous le nom de « paradis d'une folle » - à la Fiducie du patrimoine ontarien en 1998. Elle y a vécu et travaillé jusqu'à la fin de sa vie, en 2010. Elle avait eu la vision d'offrir à d'autres artistes la chance de demeurer et de créer à l'endroit qui avant tant inspiré sa propre expression artistique.

Aujourd'hui, le Centre des artistes en résidence Doris McCarthy est un incubateur unique où vivre et travailler pour les artistes visuels, les musiciens et les écrivains de toutes les disciplines. Les artistes participant à ce programme de résidence doivent agir comme mentors auprès de créateurs émergents pour favoriser leur perfectionnement.

Le Programme des artistes en résidence Doris McCarthy bénéficie du soutien de la Fondation RBC. Le soutien aux arts fait partie des priorités de RBC depuis longtemps, car nous savons que les arts contribuent de façon essentielle au dynamisme des collectivités et à la vigueur de l'économie. Grâce au projet Artistes émergents RBC, notre institution épaule aujourd'hui les talents de demain, dès les débuts, facilitant la transition d'« émergents » à « établis » au moyen de programmes de mentorat et d'éducation et par un accès et une exposition à de nouveaux publics.

CITATIONS

« La Fiducie se réjouit de la chance qu'auront ces six artistes de vivre l'expérience du paradis d'une folle grâce au programme de résidence cette année. C'est un endroit très spécial, et je sais que Doris aurait été ravie d'apprendre que des artistes aux talents et modes d'expression si variés trouveront une source d'inspiration dans le décor qu'elle a tant chéri. »

- Beth Hanna, directrice générale, Fiducie du patrimoine ontarien

« Nous sommes enchantés de contribuer à la réalisation de la vision de Doris à l'égard d'un lieu où les artistes trouveraient un nouvel élan tout en offrant du mentorat et en inspirant à leur tour d'autres artistes émergents. »

- Roshni Mukherjee, vice-présidente régional, région du Grand Toronto, RBC Banque Royale

FAITS EN BREF

Doris McCarthy (1910-2010) compte parmi les paysagistes canadiens les plus reconnus de la deuxième moitié du XX e siècle.





(1910-2010) compte parmi les paysagistes canadiens les plus reconnus de la deuxième moitié du XX siècle. À ce jour, 16 artistes ont résidé au Centre des artistes en résidence Doris McCarthy . 2018 est la quatrième année de mise en oeuvre du programme.





. 2018 est la quatrième année de mise en oeuvre du programme. Le programme est ouvert aux artistes professionnels de l'ensemble du Canada . La date limite annuelle de réception des demandes est le 30 septembre.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Lisez les biographies des six artistes qui prendront part au programme de résidence en 2018.





Découvrez la marche à suivre pour poser votre candidature au Programme des artistes en résidence Doris McCarthy .

La Fiducie du patrimoine ontarien est un organisme du gouvernement de l'Ontario ayant pour mission d'identifier, de préserver, de protéger et de promouvoir le patrimoine de l'Ontario.

Also available in English

heritagetrust.on.ca

fiduciedupatrimoineontarien

@PatrimoineON

ONheritage

SOURCE Fiducie du patrimoine ontarien

Communiqué envoyé le 1 février 2018 à 15:58 et diffusé par :