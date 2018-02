Aeroflot s'apprête à signer une commande ferme avec Rostec portant sur 50 des tous derniers avions MC-21 construits en Russie







MOSCOU, February 1, 2018 /PRNewswire/ --

Aeroflot va bientôt être le plus gros client pour le MC-21, le tout dernier avion moyen-courrier construit en Russie. Le contrat historique portant sur 50 avions de passagers ultramodernes sera signé aujourd'hui entre Aeroflot et Rostec.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/561410/Aeroflot_Logo.jpg )



Dans le cadre de la commande ferme, Aviacapital-Service, la filiale de leasing de Rostec, fournira à Aeroflot 50 avions MC-21-300 en location opérationnelle. Aeroflot deviendra ainsi le plus grand loueur russe du dernier avion construit dans son pays. Les paiements du leasing et les réserves pour l'entretien s'élèveront à plus de 5 milliards USD.

L'avion sera aménagé pour Aeroflot de façon à transporter 169 passagers. Il disposera de 16 sièges en classe affaires et 153 en classe économique. Dans la première étape du contrat, l'avion sera livré avec des moteurs produits ailleurs qu'en Russie. À partir de la livraison du 26[e] avion, Aeroflot pourra avoir à sa disposition des avions équipés des nouveaux moteurs PD-14 de construction russe, qui sont actuellement en cours d'essais en vue de l'homologation.

Le premier appareil devrait être livré à Aeroflot au premier trimestre 2020, et la commande devrait être entièrement exécutée à l'horizon 2026. Chaque avion sera loué pour une durée de 12 ans, et il sera possible de prolonger le bail de deux ans, trois fois tout au plus. Aeroflot prévoit d'exploiter l'appareil sur les routes nationales et internationales.

Sergey Chemezov, PDG de Rostec, a déclaré :

« Cet accord souligne que l'industrie russe de l'aviation civile fait un retour en force et reprend sa place parmi les plus grands constructeurs mondiaux. Le MC-21 représente une véritable percée pour l'industrie aéronautique. L'avion utilise des matériaux de pointe et des systèmes de dernière génération, créés par les plus grandes entreprises russes. Entre les éléments du MC-21 que Rostec produit, on compte le titane et les pièces composites, l'électronique embarquée, les composants du châssis, d'autres systèmes et le 'coeur' de l'avion : le moteur PD-14. Nous pensons que ce moteur sera choisi par Aeroflot comme groupe motopropulseur principal pour le MC-21. »

Vitaly Saveliev, PDG d'Aeroflot, a déclaré :

« La signature d'une commande ferme de 50 appareils MC-21 est un évènement marquant, non seulement pour nos deux entreprises, mais aussi pour notre pays. Ce sont les constructeurs russes qui ont créé le premier avion de passagers de dernière génération et qui ont ainsi marqué le retour de la Russie dans le club mondial des grands de l'industrie aéronautique. Soulignons que la signature d'une commande ferme entre Aeroflot et Rostec coïncide avec une réussite tout aussi importante, à savoir le retour d'Aeroflot dans l'élite mondiale de l'aviation ; la compagnie fait désormais partie des 20 plus grandes compagnies aériennes au monde. Dans le contexte géopolitique actuel, nous pensons qu'il est essentiel d'avoir une technologie russe compétitive, qui offre la plus grande qualité et des prix compétitifs. C'est pourquoi notre partenariat avec Rostec, notre principal partenaire et actionnaire d'Aeroflot, revêt une importance capitale. »

Le MC-21 est un avion moyen-courrier à fuselage étroit, produit par Irkut Corporation (qui fait partie d'United Aircraft Corp., UAC) en collaboration avec les principaux constructeurs russes. VSMPO-AVISMA, United Engine Corporation, Technodinamika, Concern Radio-Electronic Technologies et RT-Chemcomposite ont été les filiales de Rostec qui ont joué un rôle dans la production de l'avion.

Le MC-21 compte une cabine ergonomique innovante pour les pilotes et des capacités améliorées grâce aux solutions d'ingénierie uniques qui y ont été déployées. C'est le premier avion de ce type au monde à utiliser des composites polymères dans la construction des ailes. Les composites représentent plus de 30 % du MC-21, ce qui augmente considérablement la charge utile.

Le MC-21 va offrir aux passagers un confort de niveau inédit, car son fuselage est le plus large dans sa catégorie d'avions à fuselage étroit (diamètre de 4,06 mètres). La cabine dispose d'un couloir plus large et de compartiments à bagages inclinables vers l'avant, qui offrent une plus grande capacité de stockage. Le constructeur prévoit d'équiper l'ensemble de la commande des MC-21-300 pour Aeroflot du service Wi-Fi afin de permettre aux passagers d'accéder à Internet.

Communiqué envoyé le 1 février 2018 à 14:49 et diffusé par :