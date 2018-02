Plan culturel numérique du Québec - Affirmer la vitalité et le rayonnement culturel du Québec grâce au numérique







QUÉBEC, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - Profitant du début de l'année 2018, la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Marie Montpetit, dresse un bilan positif des quatre premières années du Plan culturel numérique du Québec (PCNQ), qui en comptera sept au total.

Près de 88 % des 111 mesures lancées depuis le début du PCNQ, en septembre 2014, sont en cours de réalisation ou déjà terminées. Ceci représente un investissement total, émanant directement ou indirectement du budget du PCNQ, de 74,9 M$, dont 17,9 M$ pour l'année 2017-2018 uniquement. Des mesures liées à des grands dossiers ou autres actions structurantes seront ajoutées progressivement et ponctuellement au cours des prochaines semaines.

Visibilité des contenus et rayonnement de la culture dans l'environnement numérique

D'ores et déjà, plusieurs mesures visent à mener à bien les objectifs dévoilés lors du lancement de la Stratégie numérique du Québec, en décembre dernier. L'élaboration puis la mise en oeuvre d'un plan d'action concernant les données sur les contenus culturels québécois constituent une des premières actions structurantes prévues par la Stratégie et menées dans le cadre du nouveau grand dossier du PCNQ qui vise à favoriser la visibilité des contenus et le rayonnement de la culture dans l'environnement numérique.

Rappelons que depuis 2016, un autre grand dossier précise les priorités du PCNQ. Celui-ci a pour objectif de soutenir et d'accompagner le secteur de la culture en ce qui a trait à l'adaptation des compétences au contexte numérique et au partage des nouvelles pratiques.

Citation

« Aujourd'hui, le numérique est au coeur de notre quotidien. Il touche également de très près l'ensemble de nos secteurs culturels en plus d'être un important levier économique. Le Plan culturel numérique permet d'assurer la préservation de notre culture, de la rendre accessible dans chacune de nos régions et de la faire rayonner partout dans le monde. »

Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Faits saillants

Le ministère de la Culture et des Communications a lancé le Plan culturel numérique du Québec en septembre 2014. Préparé en collaboration avec le réseau d'organismes et de sociétés d'État affiliés au Ministère ainsi qu'avec les acteurs du milieu culturel et du secteur des communications, ce plan prévoit un investissement de 110 M$, réparti sur sept ans.

Pour connaître en détail les projets soutenus par le PCNQ depuis son lancement, veuillez visiter le site Web et parcourir les mesures classées par années, par secteurs ou par grands thèmes.

Lancée le 13 décembre 2017, la Stratégie numérique du Québec s'articule autour de sept orientations, dont une est consacrée à la culture et est en bonne partie liée aux travaux du PCNQ. Avec cette stratégie, le Québec s'est doté d'une vision qui assurera la cohérence des actions gouvernementales afin d'accélérer le déploiement, dans tous les milieux, d'une véritable culture numérique.

Liens connexes

