Avis aux médias - Mêlée de presse de Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine et vice-président de la FQM, au Sommet sur le transport aérien régional

QUÉBEC, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) invite les représentants des médias à une mêlée de presse de M. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine et vice-président de la FQM, le vendredi 2 février à 8 h 30 à l'entrée du Sommet sur le transport aérien régional au Centre des congrès et d'exposition de Lévis.

Il commentera les résolutions que la FQM portera lors du Sommet ainsi que les avancées auxquelles elle a collaboré dans les dernières semaines.

Aide-mémoire

Quoi : Mêlée de presse de la FQM dans le cadre du Sommet sur le transport aérien régional



Qui : Jonathan Lapierre, vice-président de la FQM



Quand : Le vendredi 2 février 2018, 8 h 30



Où : Centre des congrès et d'expositions de Lévis 5750, rue J.-B. Marchand Lévis, Québec

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités s'est établie comme l'interlocuteur incontournable des municipalités et des régions du Québec. Visant constamment à défendre l'autonomie municipale, elle privilégie les relations à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 1000 municipalités et MRC membres.

