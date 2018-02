L'humidimètre de sol FieldScout® TDR350 de Spectrum est un outil essentiel pour les producteurs de pommes de terre







AURORA, Illinois, 1 février 2018 /CNW/ - Spectrum Technologies, Inc., met à la disposition des producteurs de pommes de terre une technologie de mesure des sols avec le FieldScout® TDR350. Spectrum utilise une technologie de mesure en temps réel pour remplacer le processus décisionnel traditionnel fondé sur l'intuition et l'hypothèse dans le but de fournir des résultats plus intelligents et des résultats plus sains sur le terrain.

Cultiver des pommes de terre sans connaître précisément le taux d'humidité du sol peut s'avérer difficile et entraîner des risques inutiles. De plus, le tassement causé par le va-et-vient de la machinerie agricole est exacerbé quand les sols sont humides. La croissance racinaire est aussi entravée par un degré d'humidité trop élevé et se trouve optimale uniquement lorsque le sol est travaillé et labouré dans des conditions plus sèches. Le TDR350 est un outil approprié que chaque producteur de pommes de terre trouvera utile et abordable pour réussir à gérer les sols de manière optimale.

« Historiquement, le producteur de pommes de terre évaluait le taux d'humidité du sol en saisissant une poignée de terre ou en observant l'état de ses bottes », déclare Mike Thurow, président et chef de la direction. « Le TDR350 offre aux agriculteurs une manière objective et cohérente de mesurer le taux d'humidité du sol et de déterminer la meilleure stratégie pour les travaux d'irrigation, l'application de fertilisant et les opérations de plantation. »

La conception ergonomique du TDR350 permet aux producteurs de pommes de terre de prendre rapidement et aisément des mesures dans divers milieux de sols, offrant notamment une précision accrue pour capter l'humidité volumétrique du sol (VWC), de même que la conductivité électrique (EC) et la température de surface. Comme l'appareil dispose de la technologie Bluetooth et d'un GPS interne, aucune composante supplémentaire n'est requise pour obtenir une connectivité sans fil. L'enregistreur de données à grande capacité peut stocker environ 50 000 mesures assorties de coordonnées GPS. Ces données peuvent être enregistrées sur un lecteur USB ou transmises par une connexion Bluetooth vers un téléphone intelligent ou une tablette électronique à l'aide de l'application mobile FieldScout® Pro. Des lectures de terrain peuvent être obtenues en temps réel en utilisant conjointement le TDR350, l'application mobile FieldScout® Pro et SpecConnect.

Spectrum Technologies a été fondée en 1987 et son siège social se trouve à Aurora, Illinois, aux États-Unis. Spectrum est un chef de file dans l'apport de technologies sophistiquées pour l'agriculture, l'horticulture et le gazon à sa clientèle internationale. Voici quelques marques de Spectrum Technologies : WatchDog®, FieldScout®, WaterScout®, DataScout®, LightScout®, TruFirm® et SpecConnecttm. Spectrum a remporté 24 prix AE50 remis par l'American Society of Agricultural and Biological Engineers (Société américaine des ingénieurs en agriculture et en biologie), ce qui témoigne du profond engagement de l'entreprise envers l'innovation et la qualité. Pour obtenir plus d'information, téléphonez au (800) 248-8873 ou visitez-nous en ligne à l'adresse www.specmeters.com.

SOURCE Spectrum Technologies

Communiqué envoyé le 1 février 2018 à 14:28 et diffusé par :