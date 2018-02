Programme d'aide financière - 500 000$ pour la réalisation de 13 projets favorisant l'accès à la justice

Aeroflot va bientôt être le plus gros client pour le MC-21, le tout dernier avion moyen-courrier construit en Russie. Le contrat historique portant sur 50 avions de passagers ultramodernes sera signé aujourd'hui entre Aeroflot et Rostec. (Logo:...

Profitant du début de l'année 2018, la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Mme Marie Montpetit, dresse un bilan positif des quatre premières années du Plan...