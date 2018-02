Éclatante victoire syndicale en Cour suprême







MONTRÉAL, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les droits des travailleuses et des travailleurs triomphent une nouvelle fois en Cour suprême !

En effet, ce matin la plus haute Cour a rendu une décision dans laquelle elle endosse la position syndicale voulant que l'obligation d'accommodement (de la Charte) doit s'appliquer lors de la mise en oeuvre de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).

Concrètement, les syndicats doivent maintenant s'assurer que les droits prévus à la LATMP ainsi que ceux découlant de la Charte des droits et libertés de la personne sont respectés.

Les employeurs devront désormais accommoder les travailleuses et travailleurs conservant des limitations fonctionnelles découlant d'une lésion professionnelle et si l'employeur ne respecte pas son obligation d'accommodement, ils pourront contester auprès du Tribunal administratif du travail.

« Une multitude d'options sont prévues dans la loi afin d'adapter les postes de travail. Nous allons nous assurer qu'aucune personne apte au travail ne soit injustement exclue de leur milieu de travail. C'est une grande victoire pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs accidentés du Québec », de se réjouir Denis Bolduc, président du SCFP-Québec.

Comptant près de 116 000 membres au Québec, le SCFP représente 23 678 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le secteur maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Communiqué envoyé le 1 février 2018 à 14:30 et diffusé par :