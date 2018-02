Compostage dans les plus petites municipalités - Québec améliore et prolonge son programme d'aide







MONTMAGNY, QC, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - Après consultation auprès de différents partenaires, Québec annonce la bonification et le prolongement de son programme Aide au compostage domestique et communautaire (ACDC) qui vise à soutenir les municipalités de moins de 5 000 habitants dans la valorisation des matières organiques générées sur leurs territoires.

Parmi les ajustements, notons la bonification de l'aide maximale qui passe de 50 000 $ à 75 000 $, l'ajout de flexibilité afin de mieux arrimer certains aspects du programme aux réalités des municipalités à faible densité de population et l'ajout de disposition visant à améliorer les activités d'information, de sensibilisation et d'éducation. De plus, les demandeurs ont désormais jusqu'au 31 décembre 2018 pour soumettre leurs demandes d'aide financière.

C'est ce qu'a annoncé, aujourd'hui à Montmagny, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, en compagnie du député de Côte-du-Sud et Whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, et de la présidente-directrice générale par intérim de RECYC-QUÉBEC, Mme Sonia Gagné.

En vigueur depuis le 1er avril 2014, le programme ACDC dispose d'un budget de 2 M$ provenant du Fonds vert. Il s'inscrit dans la mise en oeuvre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. Il répond également aux objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles alors qu'il contribue à détourner la matière organique des lieux d'élimination.

La ministre a également annoncé que le processus de transfert de la gestion du programme à la société d'État RECYC-QUÉBEC a été amorcé. D'ici là, les clientèles sont invitées à continuer à déposer leurs demandes au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques qui les analysera conjointement avec RECYC-QUÉBEC.

Citations :

« Nos matières résiduelles ont un immense potentiel et il est dans notre intérêt de détourner cette matière des lieux d'enfouissement afin de les valoriser au maximum. Le Programme d'aide au compostage domestique et communautaire permet à certaines communautés de contribuer à l'atteinte de nos objectifs collectifs en la matière et ainsi mettre l'épaule à la roue. J'encourage donc fortement les communautés visées à s'en prévaloir. »

Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Je félicite la ministre pour son initiative de prolonger ce programme. Comme elle, je pense que le programme d'aide au compostage domestique et communautaire est un excellent moyen, pour les communautés comme celles qui composent en grande partie la Côte-du-Sud, d'être proactif dans la lutte contre les changements climatiques. »

Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et Whip adjoint du gouvernement

« Nous sommes très heureux de pouvoir ajouter ce programme à nos outils d'accompagnement des municipalités pour les aider encore davantage dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de gestion des matières organiques. »

Sonia Gagné, présidente-directrice générale par intérim de RECYC-QUÉBEC

Faits saillants :

La subvention accordée peut désormais atteindre 75 000 $.

Les projets peuvent comprendre une ou plusieurs phases qui devront être achevées au plus tard le 31 décembre 2022.

Les projets doivent valoriser les matières organiques visées de l'ensemble de la population.

RECYC-QUÉBEC est une société d'État qui a comme mission de promouvoir, de développer et de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources.

