BMO se joint au mouvement technopolys pour soutenir la promotion de l'industrie des technologies du Québec

MONTRÉAL, le 1er févr. 2018 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui son appui à technopolys, un mouvement dédié à la promotion de l'industrie des technologies du Québec. Cette initiative est pilotée par les entreprises, universités, centres de recherche et associations du secteur des technologies de l'information et des communications.

A l'image des métropoles numériques phares du globe, BMO croit que l'industrie des technologies du Québec doit impérativement se doter d'une stratégie de rayonnement qui véhicule le sentiment de fierté collective lui permettant de rejoindre les initiatives poursuivies par technopolys :

une connaissance accrue de sa contribution substantielle à la santé économique du Québec, à la croissance de l'innovation des marchés d'avenir et au bien-être des québécois;

une valorisation de l'entreprenariat, des carrières et des programmes d'enseignement en technologies;

une consolidation des engagements et du soutien gouvernemental;

une reconnaissance internationale de la province comme bastion d'innovation numérique et

un accroissement de son intégration dans les secteurs clés de l'économie.

« La mobilisation de toutes les parties prenantes de l'écosystème technologique est un facteur clé du succès d'un mouvement comme technopolys. De ce fait, nous appuyons la stratégie et joignons notre voix aux forces vives de l'industrie pour en faire la promotion afin de contribuer à ce que nos entreprises québécoises soient à l'avant-plan mondial des innovations technologiques, » a souligné M. Claude Gagnon, chef, bureau du président BMO Groupe financier Québec.

« La réaction des membres de l'industrie au mouvement technopolys est extraordinaire et nous sommes ravis de constater à quel point tous sont prêts à faire équipe pour le rayonnement de nos entreprises et de nos technologies, aux échelles locale, nationale et mondiale, » souligne Frédéric Bastien, PDG de mnubo et coprésident du chantier Promotion de l'industrie.

À propos de technopolys

technopolys est le mouvement de promotion de l'industrie des technologies du Québec piloté par les entreprises, universités, centres de recherche et associations du secteur des technologies de l'information et des communications du Québec technopolys mise sur la fierté de notre industrie et vise une connaissance accrue de sa contribution à l'économie, l'innovation et le bien-être des citoyens au Québec ainsi que sa reconnaissance à l'international. La force de technopolys réside dans le travail d'équipe de l'industrie. Renseignez-vous àt www.technopolys.ca

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 710 milliards de dollars au 31 octobre 2017 et d'un effectif de plus de 45 000 employés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

