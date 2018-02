La Ville de Montréal salue les avancées réalisées par le Port de Montréal en vue de la construction d'un nouveau terminal à Contrecoeur







MONTRÉAL, le 1er fév. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Valérie Plante, se réjouit de constater l'avancement du projet de construction d'un nouveau terminal maritime du Port de Montréal à Contrecoeur. L'Administration portuaire de Montréal a en effet présenté aujourd'hui cet important projet, dont l'étude d'impact environnemental a été déposée le 18 janvier. Évalué à 750 M$, le nouveau terminal doit permettre de créer 1000 nouveaux emplois permanents dans la région métropolitaine.

« Plus que jamais, le Port de Montréal est un acteur majeur du développement économique de Montréal. Le Port de Montréal est non seulement un partenaire majeur pour Montréal, mais il est également la pierre d'assise du secteur des transports et de la logistique. Le projet de terminal à Contrecoeur permettra au Port, qui est le premier port en importance dans l'est du Canada, d'accroître ses activités et de rivaliser avec les grands ports américains », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Le nouveau terminal à Contrecoeur permettra au Port de Montréal d'accroître sa capacité de 1,15 million de conteneurs, ce qui s'ajoutera à la capacité de manutention des installations de Montréal, qui atteint 2,1 millions de conteneurs. « Montréal est très fière d'être une métropole portuaire au rayonnement international en matière de transport des marchandises et nous sommes convaincus que le nouveau terminal à Contrecoeur permettra de confirmer notre rôle de leader », a conclu Valérie Plante.

