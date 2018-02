Invitation aux médias - Conférence de presse - Les Produits chimiques Delmar







LASALLE, QC, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, le député de Marguerite-Bourgeoys et ministre délégué à l'Intégrité des marchés publics et aux Ressources informationnelles, M. Robert Poëti, et la députée de Dorval-Lachine-LaSalle, Mme Anju Dhillon, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, vous invitent à une conférence de presse concernant l'entreprise Les Produits chimiques Delmar.

Date : Le vendredi 2 février 2018



Heures, endroits : Visite de l'usine - 10 h

9321, rue Airlie

LaSalle (Québec) H8R 2B2

*Équipement fourni, places limitées.





Conférence de presse - 11 h

730, 90e Avenue

LaSalle (Québec) H8R 3A1

Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Caroline Renauld à l'adresse courriel suivante : caroline.renauld@economie.gouv.qc.ca.

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Inscrivez-vous à la liste d'envoi de Développement économique Canada pour les régions du Québec et recevez par courriel les avis aux médias et les communiqués de presse dès leur parution : https://www.dec-ced.gc.ca/fra/nouvelles/liste-envoi/envoi.html.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Communiqué envoyé le 1 février 2018 à 14:00 et diffusé par :