Subaru Canada : début d'année éclatant avec des ventes record en janvier







Meilleur janvier à vie pour le constructeur avec des ventes en hausse de 14,8 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier.

Ventes de Crosstrek en hausse de 161,9 p. 100 : un record pour janvier.

Ventes en hausse dans toutes les régions; progression de 18,3 p. 100 dans la région de l'Atlantique.

MISSISSAUGA, ON, le 1er févr. 2018 /CNW/ - Malgré le froid, les succès continuent de s'accumuler pour Subaru Canada, Inc. (SCI) en janvier, puisque le constructeur vient de signer un autre mois de ventes record en ce début d'année.

Après avoir tout juste signé en 2017 un autre record annuel avec la vente de 54 570 unités, son sixième record consécutif, SCI enregistre un mois de janvier record avec la vente de 3 221 véhicules. Ce résultat représente une augmentation de 14,8 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier, donnant à SCI une base solide en ce début d'année 2018.

« Nous ne pourrions demander un meilleur début d'année 2018 », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « Notre gamme primée, comprenant six mentions Premier Choix Sécurité et Premier Choix Sécurité+ de l'IIHS, et notre solide réseau de concessionnaires contribuent à l'augmentation de notre clientèle canadienne et à sa fidélisation. »

Cette performance est encore une fois en partie attribuable à la toute nouvelle Crosstrek 2018 qui a signé son meilleur mois de janvier avec la vente de 1 053 unités, une hausse impressionnante de 161,9 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier. Tout aussi impressionnants sont les résultats des WRX et WRX STI 2018 en hausse de 14,1 p. 100 par rapport à janvier 2017.

Les ventes ont progressé dans toutes les régions par rapport à janvier 2017. La région de l'Atlantique est en tête, avec un gain de 18,3 p. 100 par rapport à janvier 2017, suivie de l'Ontario et du Québec avec des gains de 16,7 et 16,5 p. 100, respectivement. La région de l'Ouest a aussi enregistré un gain impressionnant de 9,8 p. 100 par rapport à l'an dernier.

Ce début d'année enlevant poursuit le rythme des ventes effréné de Subaru Canada qui a enregistré son sixième record consécutif de ventes annuelles en 2017 avec 54 570 unités.



Janvier 2018 3 221 Réel pour le mois 2 805 Année précédente (même mois) 416 Différence 14,8 % MÀCJ c. MPAD



3 221 2017 AÀCJ 2 805 2016 AÀCJ 416 Différence 14,8 % AÀCJ vs. MPAD 3 221 T1 2018 2 805 T1 2017 416 Différence 14,8 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

