Invitation aux médias - Le Carnaval de la Petite-Italie est de retour du 10 au 13 février 2018

MONTRÉAL, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - La deuxième édition du Carnaval de la Petite-Italie se déroulera du 10 au 13 février 2018, au coeur de la Petite-Italie, à Montréal. L'événement offrira plusieurs activités culturelles pour les grands et les petits, afin de faire connaître la tradition du carnaval. Couleurs, masques et divertissement garantis !

« Le carnaval est la fête de l'allégresse par excellence. Nous souhaitons ramener cette tradition à Montréal, afin d'offrir à tous un moment magique en plein hiver, tout en faisant découvrir les spécificités du carnaval à l'italienne. Nous remercions la SDC Petite-Italie - Marché Jean-talon et les Productions Drôle de Monde de se joindre à nous pour réchauffer le coeur des citoyens », explique Elisa Baldet (Lavarini), fondatrice du Carnaval de la Petite-Italie.

Pour l'occasion, une pièce de théâtre sera donnée au marché Jean-Talon, ainsi qu'un atelier créatif pour les enfants. Des personnages flamboyants et intrigants circuleront par-ci, par-là, dans le quartier, pour y créer un parcours découverte. Les Montréalais seront invités à se masquer et à venir les rencontrer.

Vous êtes cordialement convié(e) à cet événement :

Date : 10, 11 et 12 février 2018

Heure : à partir de 10h30

Lieu : Marché Jean-Talon, 7070 avenue Henri-Julien

L'ensemble de la programmation est disponible sur http://carnavalpetiteitalie.com/. Pour tout savoir des coulisses du Carnaval : www.facebook.com/CarnavaldeMontreal/.

À propos du Carnaval de la Petite-Italie

La Corporation du Carnaval de la Petite-Italie est un organisme à but non lucratif qui vise à offrir aux Montréalais un nouvel événement festif, culturel et artistique pour célébrer la période du carnaval et faire revivre cette tradition séculaire. Le carnaval invite toute la communauté à célébrer ensemble un moment magique. Il crée des liens et casse les barrières sociales, en permettant à tout un chacun d'y participer grâce à l'incognito procuré par les masques et les costumes. Le Carnaval de la Petite-Italie crée des festivités hautes en couleur, accessibles, tout en mettant en lumière la diversité culturelle unique de notre ville et du quartier de la Petite-Italie.

