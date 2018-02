Mois de l'histoire des Noirs - Montréal-Nord salue l'apport social, économique et culturel des communautés noires dans l'arrondissement







MONTRÉAL-NORD, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs, l'arrondissement de Montréal-Nord, Un itinéraire pour tous (UIPT) et plusieurs organismes partenaires organisent en février une variété d'activités destinées à mettre en valeur l'importante contribution des citoyennes et citoyens des communautés noires à notre société. Conférences, panels de discussion, rencontres, expositions, cinéma, musique sont à l'affiche en différents lieux de diffusion tout au long du mois.

« Fier de célébrer le Mois de l'histoire des Noirs, notre arrondissement tient à reconnaître l'apport social, économique et culturel des citoyens d'origine haïtienne qui se sont installés à Montréal-Nord depuis la première vague d'immigration des années 1960, ainsi que celui des citoyens originaires d'Afrique qui, pour la plupart, sont arrivés plus récemment », a déclaré Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement. « À Montréal-Nord, ce sont plus de 21 000 résidents qui s'identifient comme Noirs, soit une personne sur quatre. Nous souhaitons faire mieux connaître leur contribution à notre collectivité et rendre hommage aux personnes qui se sont illustrées dans différents domaines », a ajouté Mme Black.

« Nous invitons les Nord-Montréalais de toute origine à venir découvrir et célébrer avec nous, dans tous les espaces de diffusion des organismes et de l'arrondissement, la culture des communautés noires qui fait partie intégrante de l'histoire et de la vitalité de Montréal-Nord. Notre diversité est notre richesse! », a renchéri Mme Renée-Chantal Belinga, conseillère d'arrondissement.

« Impliqués depuis cinq ans déjà dans la tenue et la promotion d'activités autour du Mois de l'histoire des Noirs, nous souhaitons cette année atteindre tout particulièrement les publics jeunesse », a souligné M. Louis-Marc Gallant, président de UIPT. « Nos activités rejoignent les objectifs de la Décennie consacrée aux personnes d'ascendance africaine (2014-2024) proclamée par les Nations Unies. Elles favorisent les échanges entre les différentes communautés culturelles de Montréal-Nord. Le mois de février devient une période privilégiée pour valoriser la culture et l'apport à notre société des nombreux immigrants de première et seconde génération », a ajouté M. Gallant.

Une programmation variée à Montréal-Nord

LANCEMENT DES ACTIVITÉS avec des hommages, des témoignages et de la musique

Vendredi 2 février, 17 h, Maison culturelle et communautaire (12004, boul. Rolland)

Activité d'Un itinéraire pour tous, ouverte à tous

PROJECTION du film L'histoire de Jackie Robinson, suivie d'une discussion

Mardi 6 février, 17 h 30, Maison des jeunes l'Ouverture (6425, boul. Léger, local SS04)

Activité de la Maison des jeunes l'Ouverture, pour les jeunes de 13 à 17 ans

VERNISSAGE d'Infusion, une exposition d'Espace d'Expressions et de Création

Jeudi 8 février, 18 h, bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire (12002, boul. Rolland)

Activité de l'arrondissement, ouverte à tous

CONFÉRENCE L'implication des femmes noires dans la société québécoise

Vendredi 9 février, 17 h, Maison culturelle et communautaire (12004, boul. Rolland)

Activité d'Un itinéraire pour tous, ouverte à tous

ATELIER DE CRÉATION avec bricolage et peinture sur le thème La découverte de soi et des autres

Mardi 13 février, 16 h 30, Maison des jeunes l'Ouverture (6425, boul. Léger, local SS04)

Activité de la Maison des jeunes l'Ouverture, pour les jeunes de 13 à 17 ans

VERNISSAGE des Étoiles noires, une exposition de photos sur des Noirs célèbres de l'Histoire

Mardi 13 février, 17 h, Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé (11000, boul. Saint-Vital)

Activité du Carrefour jeunesse-emploi, ouverte à tous

VERNISSAGE d'Encre noire, une exposition du CIDIHCA - Hommage aux écrivains d'Haïti Littéraire du Québec

Jeudi 15 février, 17 h 30, bibliothèque Henri-Bourassa (5400, boul. Henri-Bourassa Est)

Activité de l'arrondissement, ouverte à tous

RENCONTRE de personnalités inspirantes et « speed dating professionnel »

Vendredi 16 février, 17 h, Maison culturelle et communautaire (12004, boul. Rolland)

Activité de l'arrondissement, pour les jeunes de 15 à 17 ans, sur réservation

CONFÉRENCE Une histoire de la communauté haïtienne au Québec, avec Marjorie Villefranche

Lundi 19 février, 13 h 30, bibliothèque Yves-Ryan (4740, rue de Charleroi)

Activité de l'arrondissement et de la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord, ouverte à tous

PROJECTION du film Le plus beau des combats, suivie d'une discussion

Mardi 20 février, 17 h 30, Maison des jeunes l'Ouverture (6425, boul. Léger, local SS04)

Activité de la Maison des jeunes l'Ouverture, pour les jeunes de 13 à 17 ans

PANEL DE DISCUSSION Histoires de réussite à Montréal-Nord

Mercredi 21 février, 17 h, Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé (11000, boul. Saint-Vital)

Activité du Carrefour jeunesse-emploi, ouverte à tous

PROJECTION du film Kafou, une comédie de Bruno Mourral (Haïti, 2017) présentée dans le cadre du lancement du festival Fondu au noir, suivie d'une discussion

Jeudi 22 février, 19 h, Maison culturelle et communautaire (12004, boul. Rolland)

Activité de l'arrondissement et de la Fondation Fabienne Colas, ouverte à tous

SOIRÉE INTERCULTURELLE Fenêtre sur le monde, avec dégustations et animation musicale

Vendredi 23 février, 17 h, Maison culturelle et communautaire (12004, boul. Rolland)

Activité d'Un itinéraire pour tous, ouverte à tous

CONFÉRENCE ET ATELIERS Tout savoir sur la peau noire, avec Myrna Dupoux

Samedi 24 février, 10 h à 17 h, Maison culturelle et communautaire (12004, boul. Rolland)

Activité d'Un itinéraire pour tous et de l'Association pour la réussite éducative des jeunes, pour adultes et enfants

PROJECTION du film La couleur des sentiments, suivie d'une discussion

Mardi 27 février, 17 h 30, Maison des jeunes l'Ouverture (6425, boul. Léger, local SS04)

Activité de la Maison des jeunes l'Ouverture, pour les jeunes de 13 à 17 ans

SOIRÉE CULTURELLE avec fabrication d'instruments de musique

Mercredi 28 février, 17 h, Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé (11000, boul. Saint-Vital)

Activité du Carrefour jeunesse-emploi, ouverte à tous

Pour plus de détails, consultez le site ville.montreal.qc.ca/mtlnord. Bienvenue à tous!

À propos du Mois de l'histoire des Noirs

Né aux États-Unis, Dr Carter G. Woodson fut l'instigateur de la Semaine des Noirs en février 1926. Le mois de février fut choisi parce qu'il correspondait au mois d'anniversaire de naissance de deux grands abolitionnistes de l'esclavage, Frederick Douglas et Abraham Lincoln. La Semaine des Noirs devint le Mois de l'histoire des Noirs en 1976, dans le cadre des festivités du bicentenaire américain. Au Québec, la Table ronde du Mois de l'histoire des Noirs organise depuis 1994 des activités qui permettent à la population québécoise de découvrir la richesse et la diversité des communautés noires. La loi québécoise visant à faire du mois de février le Mois de l'histoire des Noirs est entrée en vigueur en 2007 afin de souligner la contribution historique des communautés noires à la société québécoise.

