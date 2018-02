L'IFD annonce les gagnants 2018 des prix du meilleur rapport de développement durable







MONTRÉAL, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'Initiative pour la finance durable («?IFD?») est très heureuse d'annoncer les gagnants 2018 de son concours annuel des meilleurs rapports de développement durable :

Secteur (selon la classification de SASBMC) Gagnant Transformation des ressources CAE Transports Air Canada Ressources renouvelables et énergies de substitution Canfor Services Thomson Reuters Consommation Gildan Ressources non renouvelables - pétrole et gaz Vermilion Energy Ressources non renouvelables - compagnies aurifères Goldcorp Ressources non renouvelables - mines et métaux autres que l'or Teck Technologies et communications Telus Infrastructure Capital Power Finance TD

La forte croissance des pratiques d'investissement responsable coïncide avec l'augmentation de la demande pour de l'information sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de la part des sociétés cotées en bourse. L'édition 2018 du Concours IFD du meilleur rapport de développement durable recentre l'évaluation des rapports sur la perspective des investisseurs, en demandant aux jurys de porter une attention particulière à la «?matérialité?» et l'utilité à la prise de décision pour les investisseurs de l'information contenue dans les rapports.

Aussi, nouveau cette année - les résultats globaux et sectoriels sont accessibles au public sur une plateforme en ligne dédiée, conçue par Metrio. Les entreprises peuvent également accéder aux résultats de l'évaluation de leur rapport à partir de cette plateforme sur une base confidentielle.

Maintenant dans sa cinquième année, le concours a pour but de promouvoir l'excellence en matière de reddition de compte en développement durable auprès des entreprises canadiennes cotées en bourse. Toutes les entreprises faisant partie de l'indice composé S&P/TSX sont automatiquement admissibles. Les jurys sont composés d'étudiants de plusieurs universités, notamment Concordia, HEC Montréal, McGill, Polytechnique Montréal, Université de Sherbrooke, UQAM et Waterloo.

À propos de l'IFD

L'Initiative pour la finance durable (IFD) est un organisme sans but lucratif basé à Montréal, Québec, dont la mission est de favoriser l'évolution des pratiques d'investissement par l'intégration de critères ESG dans l'analyse, la sélection et la gestion des placements, et ce, dans une perspective de développement durable. Il regroupe des professionnels de la finance ayant à coeur de promouvoir la finance durable, et plus particulièrement l'investissement responsable, auprès des institutions financières, des entreprises et des universités. L'IFD adopte une approche collaborative, axée sur l'éducation, la formation, la recherche universitaire et le partenariat.

