AVIS AUX MÉDIAS - Conférence de presse : syndicats, employeurs, médecins et retraités réclament l'assurance-médicaments universelle







OTTAWA, 01 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada s'uniront à des employeurs, à des médecins et à des personnes retraitées pour appeler à l'instauration d'un régime universel pancanadien d'assurance-médicaments au cours d'une conférence de presse sur la colline parlementaire mardi.

L'appel est lancé à l'occasion de la journée de lobbying du CTC, au cours de laquelle plus de 300 travailleurs et travailleuses représentant 31 syndicats des différentes parties du Canada revendiqueront un régime pancanadien d'assurance-médicaments au cours de réunions avec plus de 175 ministres, députés et sénateurs.

Quoi : Conférence de presse Quand : 10 h 30 le mardi 6 février 2018 Où : Salle 130-S, édifice du Centre, colline parlementaire Qui : Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada

Monika Dutt, médecin de famille et membre du conseil d'administration de Médecins canadiens pour le régime public

Marissa Semkiw, directrice des politiques et des relations gouvernementales de l'ACIR

Anita Huberman, directrice générale de la Chambre de commerce de Surrey

