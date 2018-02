MSC Technologies et H&D Wireless signent un contrat de stockage et d'exécution de services, destiné aux modules de connectivité IdO







STOCKHOLM, February 1, 2018 /PRNewswire/ --

MSC Technologies, la marque technologique d'Avnet Integrated Solutions, et H&D Wireless AB (Nasdaq First North: HDW B), ont signé un contrat de trois ans portant sur le stockage et l'exécution de services pour les modules HDG 200 et HDG 205 de H&D Wireless, destinés aux foyers intelligents, à l'industrie 4.0 et aux applications d'entreprise sur le marché européen. L'accord entre immédiatement en vigueur et représente une valeur de 3,4 millions de couronnes suédoises, englobant une transaction de 0,7 million de couronnes suédoises, qui a précédemment été annoncée.

MSC Technologies va offrir le portefeuille de produits sans fil de H&D Wireless au marché européen, en mettant l'accent sur l'IdO destiné aux foyers intelligents et aux entreprises (Industrie 4.0), avec notamment des applications multimédias sans fil telles que la vidéo et l'audio en streaming. Les modules sans fil sont compétitifs en termes de consommation d'énergie, de taille et de coût, et ils prennent à la fois en charge Wi-Fi et Bluetooth pour les applications IdO embarquées. Le marché des modules sans fil devrait croître pour se chiffrer à 27 milliards d'unités à l'horizon 2022 - selon le cabinet de recherche ABI -, dont 15 milliards d'unités seront consacrées aux applications IdO à courte portée, selon le rapport d'Ericsson sur la mobilité. Ce marché a un taux de croissance annuel composé de 20 %.

H&D Wireless AB (publ) est tenue de rendre publiques les présentes informations en vertu du règlement européen sur les abus de marché. Les informations ont été soumises pour publication, par l'intermédiaire de la personne de contact mentionnée ci-dessus, à 08 h 30, heure d'Europe centrale, le 1er février 2018.

À propos de H&D Wireless :

H&D Wireless est un fournisseur suédois de systèmes cloud et de plateformes pour l'Internet des objets. Sa plateforme cloud IdO Griffin est une solution pour les systèmes de bout en bout contenant des modules sans fil de premier plan, des services cloud avec un outil d'analyse et des applications d'intelligence artificielle et de smartphones pour les entreprises et les foyers intelligents. Depuis 2016, l'entreprise propose Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS tm) en tant que service cloud pour le positionnement en intérieur des objets physiques dans les processus commerciaux. H&D Wireless a été fondée en 2009 et fait partie des entreprises du secteur de l'IdO les plus primées et à la croissance la plus rapide de Suède, avec plus de 1 100 000 produits sans fil expédiés à ce jour pour des solutions IdO et M2M (machines à machines) dans le monde entier. H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) est cotée sur l'indice Nasdaq First North sous le symbole boursier « HDW ». FNCA est son conseiller certifié. Rendez-vous sur http://www.hd-wireless.com pour en savoir plus.

MSC Technologies

MSC Technologies, la marque technologique d'Avnet Integrated Solutions, est spécialisée dans les solutions intelligentes embarquées et d'affichage, destinées à un grand éventail d'applications industrielles. Basée à Stutensee, en Allemagne, MSC Technologies représente des fabricants renommés d'écrans TMC (transistor en couches minces), tactiles et passifs et propose des solutions d'affichage personnalisées qui s'appuient sur des technologies internes. Dans le secteur des systèmes embarqués, MSC Technologies est forte d'une expertise de nombreuses années en développement et production, qui s'étend des modules COM Express, Qseven et SMARC 2.0 aux systèmes complets. L'entreprise fournit également des solutions sans fil, de stockage et d'éclairage. Grâce à ses compétences en conseil et son offre de services complets, MSC Technologies assure à ses clients un avantage concurrentiel avec ses solutions de très grande qualité et une disponibilité à long terme. MSC Technologies et Avnet Integrated Solutions accompagnent leurs clients dans toute la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). Vous trouverez des informations complémentaires en cliquant sur http://www.msc-technologies.eu

À propos d'Avnet

De l'idée à la conception et du prototype à la production, Avnet accompagne ses clients à chaque étape du cycle de vie d'un produit. Un portefeuille complet de services destinés à la conception et à la chaîne d'approvisionnement permet à Avnet d'être le guide de référence pour les innovateurs qui ouvrent la voie au changement technologique. Depuis près d'un siècle, Avnet aide ses clients et fournisseurs du monde entier à faire des possibilités transformatrices de la technologie une réalité. Vous en saurez plus sur Avnet en cliquant sur http://www.avnet.com.

Site web : http://www.hd-wireless.com Investisseurs : http://www.hd-wireless.com/investors

