Changement à la tête de la FQM - L'UMQ félicite le nouveau président et lui offre sa collaboration







MONTRÉAL, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a réagi à l'annonce aujourd'hui de l'élection de monsieur Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, à la présidence de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). L'UMQ félicite le nouveau président ainsi que les membres du comité exécutif et leur offre sa collaboration pour travailler ensemble à la défense des intérêts des gouvernements de proximité ainsi qu'au développement et à la prospérité durables des régions.

« Les réponses aux grands enjeux du 21e siècle, qu'ils soient économiques, démographiques ou climatiques, seront locales. Il faut s'assurer que les gouvernements de proximité ont les moyens et les ressources pour relever les défis. J'offre mon entière collaboration à mon collègue, le maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et nouveau président de la FQM, pour travailler ensemble sur les enjeux prioritaires du milieu municipal dans toutes les régions du Québec », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson.

L'UMQ tient également à saluer le président sortant de la FQM, monsieur Richard Lehoux. Ce dernier a beaucoup donné pour le milieu municipal, à la fois comme maire de Saint-Elzéar pendant près de 20 ans, préfet de la MRC Nouvelle-Beauce et président de la FQM depuis 2014.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Communiqué envoyé le 1 février 2018 à 13:30 et diffusé par :