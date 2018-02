SodaStream dévoile une nouvelle approche pour recruter des talents mondiaux







La société s'associe à la vedette de la série Le Trône de fer, Thor Bjornsson, surnommé « la montagne », dans une vidéo de recrutement unique en son genre

AIRPORT CITY, Israël, 1er février 2018 /CNW/ - SodaStream International Ltd. (NASDAQ : SODA) lance aujourd'hui une campagne vidéo de recrutement innovante intitulée « Join the Revolution » (joignez-vous à la révolution), visant à attirer des personnes extraordinairement talentueuses de partout dans le monde afin de pourvoir des postes dans 45 pays.

Pour visionner la vidéo, consultez le People.SodaStream.com/join-the-revolution

La vidéo mouvementée met en lumière l'ADN de la société et ses valeurs tout au long d'une série d'échanges ludiques entre le chef de la direction de SodaStream, Daniel Birnbaum, la vedette de la série Le Trône de fer, Thor Bjornsson, surnommé « la montagne », et des employés de SodaStream.

« SodaStream est axée avant tout sur les gens, et l'attraction de talents extraordinaires exige des méthodes tout aussi extraordinaires », souligne Birnbaum. « Nous n'aurons plus à examiner des piles de curriculum vitæ. Le monde change et nous devons être créatifs pour attirer notre clientèle. Nous devons donc être ultras créatifs pour attirer de nouvelles ressources talentueuses. Nous cherchons des gens courageux et imaginatifs, qui ont un sentiment d'urgence et qui sont enthousiastes à l'idée de rendre le monde meilleur. Notre croissance est rapide et nous recrutons uniquement des personnes qui peuvent déplacer des montagnes. Nous invitons les candidats qui pensent être en mesure de relever le défi à se manifester. Nous avons un emploi à leur proposer. »

Le tournage de la campagne vidéo a pris place au siège social international de SodaStream et à son campus de fabrication mondial en Israël. On peut y voir de véritables employés de SodaStream.

« Les employés exceptionnels de SodaStream que j'ai rencontrés durant nos projets sont mus par la passion commune de rendre le monde meilleur. Je suis toujours ravi de collaborer avec ces gens et je suis impatient de travailler à nouveau avec eux », soutient Thor Bjornsson.

Bjornsson a déjà collaboré avec la société à trois reprises dans le cadre de campagnes primées, soit « Heavy Bubbles », « Shame or Glory » et « No Planet, No Christmas ». Celles-ci s'attaquaient à l'épidémie de pollution mondiale, qui ne s'est qu'aggravée avec les bouteilles de plastique à usage unique.

À propos de SodaStream

SodaStream est la marque d'eau gazeuse numéro 1 au monde*. La société permet aux consommateurs de transformer facilement l'eau ordinaire du robinet en eau gazeuse et en eau gazeuse aromatisée, et ce, en quelques secondes. En rendant l'eau du robinet amusante et excitante à boire, SodaStream aide les consommateurs à en boire davantage. Les machines à eau gazeuse de SodaStream offrent aux consommateurs une variante hautement différenciée et novatrice de boissons gazeuses en bouteilles et en canettes. Ses produits favorisent la santé et le bien-être et sont respectueux de l'environnement. Ils sont également rentables, personnalisables et amusants à utiliser. Les produits SodaStream sont disponibles chez plus de 80 000 détaillants dans 45 pays. Pour en savoir plus sur SodaStream, notamment la façon dont elle éveille le goût de l'eau, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram et YouTube; consultez le www.SodaStream.com.

*Volumes totaux mondiaux tirés du Global Packaged Water Report 2017 de GlobalData, comparés à l'information d'entreprise de SodaStream.

