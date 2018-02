/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Mêlée de presse à la suite d'une rencontre au sujet de l'Hôtel-Dieu de Québec/







QUÉBEC, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - À la suite d'une rencontre au sujet de l'Hôtel-Dieu de Québec, les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une mêlée de presse du ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, monsieur Sébastien Proulx, du maire de Québec, monsieur Régis Labeaume, et de la supérieure générale de la Fédération des Monastères des Augustines, S. Lise Tanguay.

Date Le jeudi 1er février 2018



Heure 16 h



Endroit Monastère des Augustines

77, rue des Remparts

Québec (Québec) G1R 3R9

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 1 février 2018 à 13:00 et diffusé par :