Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, devient le nouveau président de la FQM

QUÉBEC, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - C'est M. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog que les administrateurs et administratrices ont choisi comme président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) lors de la première réunion du nouveau conseil d'administration. Il a profité de sa première sortie publique pour présenter les priorités de la FQM pour l'année 2018. Les élections générales qui se tiendront au Québec à l'automne seront évidemment au centre de son activité.

«?En tant qu'acteurs majeurs du développement local et régional, les municipalités et les MRC sont directement concernées par les choix qu'effectue le gouvernement du Québec. Dans le cadre des élections générales, les partis politiques devront tenir compte de leurs demandes et de leurs besoins s'ils veulent développer réellement les régions du Québec?», a déclaré le nouveau président de la FQM.

Dès le mois de mars, le nouveau président fera une vaste tournée dans toutes les régions du Québec afin de consulter les municipalités et les MRC sur les enjeux qu'elles voudraient que la FQM aborde au cours de la campagne électorale. À la fin de la tournée, la FQM établira sa plateforme de demandes qu'elle adoptera lors de l'Assemblée des MRC du Québec, au mois de juin.

«?En ayant notre plateforme en main dès le début de l'été, les partis auront amplement le temps de connaître les besoins des régions du Québec. Lors de notre Congrès annuel, en septembre, nous interpellerons les formations politiques afin qu'ils se positionnent sur notre plateforme de demandes électorales et sur leur vision du développement local et régional?», a poursuivi M. Demers.

Autre priorité de la FQM, toute la question du transport ferroviaire des matières dangereuses fera l'objet d'un colloque national qui se tiendra le 23 mars prochain à Lac-Mégantic. La question de la fiscalité municipale retiendra aussi l'attention du nouveau président.

« Nous arrivons bientôt à l'échéance de l'entente fiscale que nous avons signée avec le gouvernement, et nous allons donc travailler dès cette année à la revoir. Comment peut-on l'améliorer afin que les municipalités puissent compter sur les revenus nécessaires pour accomplir les nombreuses responsabilités qui relèvent de leur compétence??», a ajouté Jacques Demers.

En terminant, M. Demers a tenu à saluer, au nom du conseil d'administration, M. Richard Lehoux pour son engagement au sein de la FQM au cours des seize dernières années, dont quatre à la présidence.

«?Ce seront des bottes immenses à remplir. Son dévouement pour les régions du Québec doit être un exemple à suivre, a indiqué M. Demers. Je tiens aussi à remercier les membres du conseil de m'avoir accordé leur confiance. C'est un immense honneur et privilège que d'être le porte-parole de près de 1000 municipalités et MRC présentes dans toutes les régions du Québec, qui travaillent sans relâche à assurer l'occupation et la vitalité de leur territoire?», a conclu le président de la FQM.

Comité exécutif

Premier vice-président : M. Yvon Soucy , préfet de la MRC de Kamouraska

, préfet de la MRC de Deuxième vice-président : M. Jonathan Lapierre , maire des Îles-de-la-Madeleine et président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine

, maire des Îles-de-la-Madeleine et président de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine M. Larry Bernier , maire de Lac-Édouard

, maire de Lac-Édouard M. Guy Saint-Pierre , maire de Manseau

, maire de M. Gaston Arcand , maire de Deschambault - Grondines

, maire de - Mme Chantale Lamarche , préfète de la MRC de la Vallée-de-la- Gatineau

