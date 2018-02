La Forêt d'Étoiles Cominar au profit d'Opération Enfant Soleil - Un objectif surpassé pour cette première édition







MONTRÉAL, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ -

LA FORCE DU NOMBRE

Déployée durant le temps des Fêtes à travers ses 18 centres répartis en province, la Forêt d'Étoiles Cominar avait pour but de profiter de l'achalandage naturel de cette période pour inviter la population à se procurer une boule de Noël spécialement conçue pour l'occasion, à la décorer sur place et l'accrocher aux arbres de la Forêt ou encore de l'apporter à la maison en guise de souvenir. Des boules autographiées par Maxime Landry, fier porte-parole de l'événement, étaient aussi en vente. La totalité des sommes amassées étaient remises à Opération Enfant Soleil afin de leur permettre de poursuivre leur mission, soit celle d'offrir les meilleurs soins aux enfants malades du Québec.

C'est ainsi que tous ont mis l'épaule à la roue : employés de Cominar, détaillants des centres commerciaux et surtout la population du Québec. Le succès en est pour le moins retentissant, sur un objectif de 150 000$, l'activité déployée dans 9 régions a permis de récolter 161 000$, montant qui sera d'ailleurs remis lors du Téléthon Opération Enfant Soleil prévu le 17 juin prochain.

UN TREMPLIN PROMETTEUR

Devant une réussite aussi éclatante, Cominar compte donc récidiver en 2018, et ce, en s'assurant d'aller encore plus loin afin d'amasser des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité et de contribuer à la réalisation de projets pour tous les enfants du Québec.

Pour plus de détails sur l'événement 2017, visitez le foretdetoilescominar.com

À PROPOS DE FPI COMINAR

FPI Cominar est le troisième fonds de placement immobilier diversifié en importance au Canada et demeure, à ce jour, le plus important propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Il est propriétaire d'un portefeuille constitué de 529 immeubles répartis dans trois secteurs d'activité distincts, soit des immeubles de bureaux, de commerce de détail et industriels et polyvalents. Le portefeuille immobilier de FPI Cominar totalise 44,1 millions de pieds carrés de superficie au Québec, en Ontario, dans les provinces de l'Atlantique et dans l'Ouest canadien. Pour plus d'information, veuillez consulter cominar.com .

À PROPOS D'OPÉRATION ENFANT SOLEIL

Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité pour tous les enfants malades du Québec. Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques, lesquels peuvent se doter de technologies de pointe et aménager des espaces chaleureux, tout comme en région, ou? les enfants peuvent être soignés près de leur famille. Plus de 210 millions de dollars ont été remis partout dans la province grâce a? la générosité de milliers de Québécois, a? l'appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez www.operationenfantsoleil.ca.

