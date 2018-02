Impact Unified et UNLTD ont conclu un accord de distribution avec Oculus pour le jeu mobile VR ''A Most Curious Murder ''







La date de sortie de A Curious Murder pour Oculus Gear VR, un jeu de meurtre mystère créé par la société Suédoise Impact Unified, et la société Montréalaise UNLTD a été fixée au vendredi 9 février 2018.

MONTRÉAL et MALMÖ, Suède, le 1er févr. 2018 /CNW Telbec/ - Impact Unified, un studio de production Suédois de documentaires et de jeux virtuels à impact social, en partenariat avec UNLTD, un studio de production de réalité virtuelle et augmentée (VR/AR) pionnier dans les caméras 360 et la production de contenu VR, ont ensemble terminé la production du jeu mobile de réalité virtuelle A Most Curious Murder. Étant extrêmement impressionné par l'expérience de jeu, la performance, le design et la stabilité du jeu, Oculus a récemment acquis la production pour le Gear VR Store et a déjà fixé une date de sortie au vendredi 9 février 2018.

"Notre jeu dispose d'un système de locomotion unique, et lors de nos nombreux essais avec les utilisateurs, nous avons constaté que c'est ce qui réduit considérablement le mal des transports en VR et améliore beaucoup l'immersion" - Simon Hultgren, Président Impact Unified.

A Most Curious Murder est un jeu mobile VR entièrement interactif où vous devez gagner l'accès au poste de police pour résoudre un cas de meurtre en trouvant des preuves et en regardant des cassettes de surveillance. En cherchant des preuves dans le poste de police et en prenant des captures d'écran d'événements intéressants et d'activités suspectes dans les vidéos, vous pouvez rassembler les pièces du casse-tête comme preuve, et ensuite déployer progressivement les activités menant au meurtre. Le jeu dispose d'un système de locomotion innovant et est mieux joué debout lorsque vous vous déplacez dans le poste de police.

"Nous sommes très excités à l'idée de distribuer "A Most Curious Murder" avec Oculus. La collaboration avec Simon et toute l'équipe de Impact Unified a été fantastique, et nous sommes impatients de sortir encore plus d'épisodes très prochainement!'' -John Hamilton, Président UNLTD.

Jusqu'où iriez-vous pour vous acquitter d'un meurtre? En traversant les couloirs sombres du poste de police, vous commencez à penser que cela n'est peut-être pas une bonne idée après tout, mais il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous devez trouver un moyen d'accéder aux ordinateurs contenant les vidéos de surveillance de la nuit du meurtre. Mais est-ce suffisant? Votre intuition vous dit qu'il doit y avoir des éléments de la scène du meurtre quelque part dans le poste de police que la police a en quelque sorte oublié. Pouvez-vous aider la police à résoudre le meurtre? Et plus important encore, qui êtes-vous prêt à sacrifier pour marcher libre?

Les commentaires de la presse lors d'un aperçu du jeu à XR Connects à Londres sont déjà extrêmement positifs et enthousiastes. Rapport Virtuel a qualifié le jeu d'«immédiatement atmosphérique» et a soutenu que «le système de locomotion innovant a suscité des louanges universelles», Pocket Gamer pense que: «C'est une idée merveilleusement élégante, et en pratique cela fonctionne très bien. Essayez A Most Curious Murder. Cela vous rappellera pourquoi vous étiez si enthousiaste à l'idée du VR au tout début. "



Photos du jeu: http://www.amostcuriousmurdergame.com/screenshots/

Bande-annonce vidéo: http://www.amostcuriousmurdergame.com/trailer/

À propos de Impact Unified

Nous sommes fous des jeux! Notre mission est de créer des jeux de réalité virtuelle attrayants, des jeux de société et des jeux mobiles ayant un impact social. Nous développons également des jeux VR pour les écoles, les entreprises éducatives et le grand public qui sont curieux d'apprendre quelque chose de nouveau.

www.impactunified.com

À propos de UNLTD:

UNLTD est un studio innovant de production de réalité virtuelle et augmentée à l'avant-garde de la conception et de la création d'expériences de réalité mixte haut de gamme. UNLTD estime que le VR / AR / XR améliorera la façon dont le monde crée et consomme du contenu. UNLTD a été fondée en 2015 avec la mission d'amener le divertissement au niveau suivant grâce à la réalité virtuelle. Avec la vaste expérience de l'équipe de direction, avec sa caméra 3D / 360 / stéréoscopique propriétaire, et ses techniques avancées en prise de vue 360, UNLTD développe et applique une variété de techniques de production et de post-production révolutionnaires propriétaires pour obtenir le meilleur résultat dans les expériences de divertissement VR / AR / XR.

www.go-unlimited.co/

SOURCE UNLTD

Communiqué envoyé le 1 février 2018 à 12:07 et diffusé par :