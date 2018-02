Porter Airlines ajoute un septième vol quotidien à Thunder Bay et ouvre officiellement une base d'affectation locale







THUNDER BAY, ON, le 1er févr. 2018 /CNW/ - Porter Airlines investit de façon importante dans Thunder Bay, en Ontario, en ajoutant des vols et en ouvrant officiellement sa nouvelle base d'affectation pour pilotes et agents de bord.

L'inauguration de la base d'affectation a suscité une dose additionnelle d'enthousiasme lorsque la compagnie aérienne a annoncé son intention d'élargir son horaire pour offrir jusqu'à sept vols quotidiens aller-retour avec l'aéroport Billy Bishop de Toronto. À compter du 12 avril, jusqu'à 45 vols par semaine seront désormais offerts.

«Thunder Bay est une de nos destinations les plus achalandées», a déclaré Robert Deluce, président-directeur général de Porter Airlines. «Notre décision d'établir une base d'affectation ici et d'ajouter des vols nous permet de mieux desservir ce marché en croissance et d'attirer des membres d'équipe qui valorisent le mode de vie nordique.»

Vingt membres d'équipage sont déjà installés à la base et ils effectueront des vols cette semaine. Ils proviennent de différents horizons : des membres de l'équipe de Porter transférés d'une autre base, des membres d'équipage ayant une expérience en aviation qui vivent déjà dans la ville, et ceux qui proviennent d'autres villes canadiennes. Un total de 40 membres d'équipage seront éventuellement installés à Thunder Bay à mesure que l'embauche et la formation progresseront durant l'année. Il s'agit de la première base d'affectation dans le nord de l'Ontario pour une grande compagnie aérienne commerciale régulière.

«L'établissement d'une base d'affectation de Porter injecte plus de 40 emplois bien rémunérés en aviation dans l'économie de Thunder Bay», a affirmé Ed Schmidtke, président-directeur général de l'administration de l'aéroport international de Thunder Bay. «L'administration de l'aéroport apprécie la confiance que Porter manifeste à l'endroit de Thunder Bay en y établissant sa base d'affectation et en y ajoutant des vols.»

Porter a commencé ses activités à Thunder Bay en 2008. Maintenant dans sa dixième année, Porter offre plus de choix de vols à Thunder Bay que toute autre compagnie aérienne, allant jusqu'à sept vols par jour. Chaque vol permet également une correspondance aller-retour à Montréal ou à Ottawa, ce qui signifie que les passagers peuvent rester dans l'avion durant la brève escale à Toronto.

Porter exploite une flotte de 29 avions Q400 de Bombardier en configuration de 74 sièges. Deux pilotes et deux agents de bord sont affectés à chaque vol. Les descriptions de poste à Thunder Bay seront accessibles à www.flyporter.com/careers à mesure que l'embauche progressera. Plus de 300 candidatures ont été reçues plus jusqu'à maintenant.

À propos de Porter Airlines

Porter Airlines a révolutionné les vols de courte durée grâce à son accueil chaleureux et convivial, ramenant la classe et le raffinement dans le voyage aérien. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD.

Porter dessert actuellement Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Fredericton, Saint John, Moncton, Halifax, St. John's, Thunder Bay, Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Timmins, North Bay, Windsor, New York (Newark), Chicago (Midway), Boston, Washington (Dulles) et Pittsburgh, et elle offre des vols saisonniers à destination de Mont-Tremblant (au Québec), de Myrtle Beach, de Burlington (au Vermont) et d'Orlando-Melbourne (en Floride). Des forfaits vacances sont offerts par Évasions Porter à porterescapes.com.

Visitez www.flyporter.com ou composez le 1 888 619-8622 pour plus de précisions.

SOURCE Porter Airlines Inc.

Communiqué envoyé le 1 février 2018 à 12:30 et diffusé par :